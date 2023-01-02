الرمادي: دوري لا يتعدى 10% والبقية للاعبي أسوان.. والإرهاق سبب تراجع الأداء

الإثنين، 02 يناير 2023 - 18:57

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي مدرب أسوان

يرى أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان أن دوره الشخصي مع الفريق لا يتعدى 10% والبقية للاعبين.

وألحق أسوان الهزيمة الأولى بالزمالك بعد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لعبنا أمام فريق عملاق ومتصدر الدوري، الفرق الكبرى مثل الزمالك والأهلي لها كل التقدير والاحترام".

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وأضاف الرمادي "اللاعبون اجتهدوا بشكل كبير جدا ونجحنا في تحقيق الفوز، الشوط الأول كان ممتازا بالنسبة لنا".

وكشف المدير الفني لأسوان "لكن التراجع في الشوط الثاني يأتي بسبب السفر المستمر والإرهاق، في آخر 20 يوما تقريبا سافرنا من القاهرة إلى أسوان 5 مرات".

وشدد الرمادي "دائما ما أقول أن دوري الشخصي لا يتعدى 10% والباقي للاعبين، لدينا فريق ممتاز ولكن نسعى للتغلب على أزمة الإجهاد والإرهاق".

واختتم الرمادي تصريحاته "فيريرا مدير فني مميز والجميع عليه أن يتعلم منه ووجوده إضافة للدوري المصري".

ورفع أسوان رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع بعد تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي.

أما الزمالك فتوقف رصيده عند 24 نقطة بالتساوي مع الأهلي الذي يلاقي بيراميدز مساء اليوم.

واستقبل الزمالك هدفين أمام أسوان في الشوط الأول من المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وبذلك يكون الزمالك قد استقبل هدفين في الشوط الأول بعد 306 يوما من استقباله لهدفين أمام فيوتشر وكان ذلك في 2 مارس 2021.

وحقق أسوان انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري لأول مرة منذ سبتمبر 2020.

ونجح فريق أسوان في تحقيق الفوز الثاني تاريخيا على الزمالك في مسابقة الدوري.

وكان فوز أسوان الأول على الزمالك في سبتمبر 2020 وانتهى وقتها بفوز الأزرق بهدف دون مقابل.

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