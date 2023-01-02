فيريرا يمتنع عن حضور المؤتمر الصحفي بعد مواجهة أسوان

امتنع جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن حضور المؤتمر الصحفي عقب مواجهة أسوان.

وتعرض الزمالك للخسارة الأولى في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد الهزيمة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف واحد.

وتجمد رصيد الزمالك عند 24 نقطة عقب خوض 11 مباراة في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وافتتح أسوان التسجيل بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق محمد عبد الغني بالخطأ في مرماه، بينما أضاف ديلسون الهدف الثاني في الدقيقة 47، ونجح حسام عبد المجيد في تقليص الفارق بهدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 56.

ورفع أسوان رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع بعد تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي.

أما الزمالك فتوقف رصيده عند 24 نقطة بالتساوي مع الأهلي الذي يلاقي بيراميدز مساء اليوم.

واستقبل الزمالك هدفين أمام أسوان في الشوط الأول من المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وبذلك يكون الزمالك قد استقبل هدفين في الشوط الأول بعد 306 يوما من استقباله لهدفين أمام فيوتشر وكان ذلك في 2 مارس 2021.

وحقق أسوان انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري لأول مرة منذ سبتمبر 2020.

ونجح فريق أسوان في تحقيق الفوز الثاني تاريخيا على الزمالك في مسابقة الدوري.

وكان فوز أسوان الأول على الزمالك في سبتمبر 2020 وانتهى وقتها بفوز الأزرق بهدف دون مقابل.