تشكيل الأهلي - كريم فؤاد وشادي حسين في هجوم الأحمر أمام بيراميدز

الإثنين، 02 يناير 2023 - 18:26

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كريم فؤاد

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن تشكيله لمواجهة بيراميدز في قمة منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل بداية كريم فؤاد على الجناح رفقة شادي حسين وبرونو سافيو في هجوم الشياطين الحمر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: كريم فؤاد - شادي حسين - برونو سافيو

البدلاء: علي لطفي - محمود متولي - رامي ربيعة - أحمد عبد القادر - محمد شريف - حسين الشحات - رأفت خليل - محمد فخري - أحمد نبيل كوكا

ويدير المباراة الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، وانتهى بفوز الأول بركلات الترجيح.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 10 مباريات.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء على استاد القاهرة.

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