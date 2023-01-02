تشكيل بيراميدز - السعيد ورمضان في قيادة الهجوم أمام الأهلي

أعلن تاكيس جونياس مدرب بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في قمة منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة المدافع أحمد سامي والظهير محمد الشيبي بدلا من أسامة جلال وعبد الله مجدي الذان خاضا مباراة الاتحاد السكندري السابقة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - عبد الله السعيد

خط الهجوم: رمضان صبحي - فخري لاكاي - مصطفى فتحي

البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - كريم حافظ - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

وتنطلق المباراة في السابعة مساء على استاد القاهرة.

ويدير المباراة الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، وانتهى بفوز الأول بركلات الترجيح.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 10 مباريات.