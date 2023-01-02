كرة يد - استبعاد الطيار من قائمة مصر في بطولة العالم.. وظهور شادي خليل

أعلن المنتخب المصري لكرة اليد بقيادة روبرتو جارسيا باروندو قائمة الفريق استعدادا للمشاركة في دورة فرنسا الدولية قبل انطلاق منافسات بطولة العالم.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر والمحترفي في الدوري الألماني.

وتواجد في القائمة 20 لاعبا على أن يستبعد باروندو اثنين من لاعبيه قبل انطلاق كأس العالم.

وظهر شادي خليل لاعب دائرة الزمالك في قائمة منتخب مصر على حساب خالد وليد زميله في الفريق.

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كالآتي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد علي (سينفين الإسباني).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك) – عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد خيري (الأهلي) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادي خليل (الزمالك).

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة من بطولة العالم بجوار منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا.

ويتأهل أول ثلاثة فرق من المجموعة إلى الدور الرئيسي بجوار الفرق المتأهلة من المجموعة الثامنة والتي تضم منتخبات الدنمارك وبلجيكا والبحرين وتونس.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في بطولة العالم يوم 13 من شهر يناير الجاري بمواجهة قوية أمام كرواتيا.