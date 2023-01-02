ديلسون كاموني رجل مباراة أسوان والزمالك

الإثنين، 02 يناير 2023 - 18:23

كتب : FilGoal

ديلسون كاموني رجل مباراة أسوان والزمالك

حصل ديلسون كاموني لاعب أسوان على جائزة مباراة فريقه ضد الزمالك.

وحقق أسوان الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعبه في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل ديلسون هدف أسوان الثاني في المباراة برأسية من ركلة ركنية في الشوط الأول.

وحصل ديلسون على جائزة رجل المباراة للمرة الأولى في الدوري منذ بداية الموسم.

ماذا قدم ديلسون في المباراة:

لعب: 79 دقيقة.

التسديدات 4/2 بنسبة بنجاح 50%.

سدد مرة ارتدت من العارضة.

أهدر فرصتين للتسجيل.

وقع في التسلل مرة واحدة.

التمريرات: 8/5 بنسبة دقة 62%.

لمس الكرة: 22 مرة.

حصل على خطأ مرة واحدة.

الثنائيات الأرضية: 1/2 بنسبة دقة 50%.

الثنائيات الهوائية: 2/11 بنسبة دقة 18%.

الجائزة كانت الخامسة للاعبو أسوان منذ بداية الدوري.

وارتفع رصيد أسوان للنقطة الـ 15 في المركز السابع بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة الـ 24 في صدارة الدوري بشكل مؤقت.

مروان حمدي الداخلية المصري الدوري المصري
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