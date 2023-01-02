ديلسون يكشف طلب الرمادي من لاعبي أسوان قبل مواجهة الزمالك

كشف ديلسون كاموني لاعب أسوان طلب أيمن الرمادي مدرب الفريق قبل مواجهة الزمالك في الدوري المصري.

وفاز أسوان بهدفين مقابل هدف على الزمالك في المباراة التي جمعتهما على ملعب زهرة الجنوب ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة.

وقال ديلسون عقب المباراة لـ أون تاسم سبورتس: "أجرى أيمن الرمادي حديثا معنا قبل المباراة وطلب منّا التركيز من أجل تلك المواجهة الكبيرة أمام الزمالك".

وأضاف "كنا في قمة تركيزنا، واستطعنا حسم المباراة والفوز بالنقاط الثلاث".

وتابع "لست مصابا بل أعاني من الإجهاد بسبب تلاحم المباريات، الآن سأجري تدريبات استشفائية وأعتقد سأكون جاهزا للمباراة المقبلة".

وأتم "سعيد بحصولي على الجائزة، وأهديها لوالدي ووالدتي".

وحاز ديلسون على جائزة رجل المباراه بعد تسجيل الهدف الثاني لأسوان أمام الزمالك.

ورفع أسوان رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع بعد تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي.

أما الزمالك فتوقف رصيده عند 24 نقطة بالتساوي مع الأهلي الذي يلاقي بيراميدز مساء اليوم.