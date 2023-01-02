للمرة الثانية في الدوري.. مروان حمدي رجل مباراة المصري والداخلية

حصل مروان حمدي لاعب المصري على جائزة رجل مباراة فريقه ضد الداخلية.

وحقق المصري الفوز على الداخلية بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد السويس الجديد في الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل مروان حمدي هدف فوز المصري في المباراة بمتابعة لتسديدة ارتدت من القائم في الشوط الأول.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ 14 في المركز الثامن بينما توقف الجاخلية عند النقطة الثامنة في المركز الـ 16.

الجائزة هي الثانية لمروان حمدي في الموسم الحالي بعد أن جصل على الجائزة في مواجهة البنك الأهلي بالجولة السادسة.

وجاءت أرقام حمدي في المباراة كالتالي:

لعب: 90 دقيقة.

سجل: هدف واحد.

التمريرات: 20/12 بدقة 60%.

التسديدات 3 منهم 1 على المرمى.

أهدر فرصة هف.

لمس الكرة: 51 مرة.

المراوغات: 2/3 بنسبة دقة 67%.

الثنائيات الأرضية: 6/11 بنسبة نجاح 55%.

الثنائيات الهوائية: 3/5 بنسبة نجاح 60%.

وحصل لاعب من المصري على جائزة رجل المباراة للمرة السادسة من بداية الدوري.