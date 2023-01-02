قطار الزمالك يتوقف في أسوان.. الأزرق ينتصر للمباراة الثالثة على التوالي

توقف قطار الزمالك في أسوان بعد أن تلقى الأبيض خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم.

وتغلب أسوان على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وافتتح أسوان التسجيل بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق محمد عبد الغني بالخطأ في مرماه، بينما أضاف ديلسون الهدف الثاني في الدقيقة 47، ونجح حسام عبد المجيد في تقليص الفارق بهدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 56.

ورفع أسوان رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع بعد تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي.

أما الزمالك فتوقف رصيده عند 24 نقطة بالتساوي مع الأهلي الذي يلاقي بيراميدز مساء اليوم.

الثاني تاريخيا

نجح فريق أسوان في تحقيق الفوز الثاني تاريخيا على الزمالك في مسابقة الدوري.

وكان فوز أسوان الأول على الزمالك في سبتمبر 2020 وانتهى وقتها بفوز الأزرق بهدف دون مقابل.

ومنذ ذلك الانتصار لعب الفريقان ثلاث مباريات بواقع مباراتين في الدوري ومواجهة في كأس مصر ونجح الأيبض في تحقيق فوزين مقابل تعادل وحيد.

وحقق أسوان انتصاره الثالث على التوالي في مسابقة الدوري لأول مرة منذ سبتمبر 2020.

وكانت آخر مرة فاز فيها أسوان بثلاث مباريات متتالية في الدوري أمام كل من الإنتاج الحربي وطنطا والزمالك في الجولات 26 و27 و28 من نسخة الدوري.

لأول مرة منذ 306 يوما

استقبل الزمالك هدفين أمام أسوان في الشوط الأول من المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وبذلك يكون الزمالك قد استقبل هدفين في الشوط الأول بعد 306 يوما من استقباله لهدفين أمام فيوتشر وكان ذلك في 2 مارس 2021.

وكان فيوتشر قد سجل هدفين في مرمى الزمالك خلال الشوط الأول ضمن منافسات الجولة العاشرة من نسخة الموسم الماضي بمسابقة الدوري.

ونجح الزمالك وقتها في تحويل تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن الشوط الأول وقتها كان قد انتهى بتقدم فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد.

وصف المباراة

الشوط الأول

بدأ اللقاء متأخرا ما يقرب من ثلاث دقائق بسبب إصلاح في الشبكة من القائم الأيسر لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك.

وانطلق الشوط بسيطرة نسبية لأصحاب الأرض وباغت عماد فتحي دفاع الزمالك بتسديدة قوية في الدقيقة الثانية ولكن بعيدة عن مرمى محمد عواد.

وتحصل فريق أسوان على ركلة ركنية من الجانب الأيسر لمحمد عواد في الدقيقة الرابعة.

وحول محمد عبد الغني ركنية أحمد بلحاج إلى هدف بالخطأ في مرمى محمد عواد، ليفتتح أسوان التسجيل مبكرا.

وكاد أسوان أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة برأسية رائعة من ديلسون ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد.

وسدد إمام عاشور تسديدة قوية في الدقيقة الرابعة عشر في أول خطورة للزمالك في المباراة ولكن مرت بعيدة أعلى مرمى عمرو حسام.

وباغت محمود عبد الرازق شيكابالا دفاعات أسوان بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22 ولكن تألق عمرو حسام وأبعدها عن مرمى أسوان.

وتألق القائم الأيسر لمحمد عواد مرتين في دقيقة واحدة وأنقذ الزمالك من هدفين محققين في الدقيقتين 30 و31.

وسدد ديلسون رأسية رائعة في الدقيقة 30 لتلمس الكرة محمد عواد وترتطم بالقائم الأيسر، وبعد دقيقة واحدة سدد بلحاج تسديدة قوية ولكن ينقذها القائم الأيسر مجددا.

وأهدر إمام عاشور هدفا محققا في الدقيقة 42 من هجمة مرتدة للزمالك وسددها ضعيفة في يد عمرو حسام.

وأنقذ عواد مرماه من هدف بالنيران الصديقة من رأسية المثلوثي وأبعدها عن مرماه في الدقيقة 45.

ونجح ديلسون في تسجيل ثاني أهداف أسوان في الدقيقة 47 بركنية جديدة حولها برأسية رائعة على يسار محمد عواد.

الشوط الثاني

دفع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بيوسف أسامة نبيه مع بداية الشوط الثاني بدلا من عمرو السيسي.

وكاد ديلسون أن يسجل ثالث أهداف اللقاء في الدقيقة 48 بعد تحرك رائع ولكن تسديدته بجوار القائم الأيسر لمحمد عواد.

وفي أولى لمسات يوسف نبيه تألق عمرو حسام لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 49 ليحافظ على فارق الهدفين.

وسيطر الزمالك على الكرة في الربع ساعة الأولى بحثا عن تقليص الفارق مع اعتماد أسوان على الهجمات المرتدة.

ونجح حسام عبد المجيد من تحويل عرضية زيزو من خطأ على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 56 إلى رأسية بهدف أول للزمالك.

وشارك الثنائي يوسف أوباما وسامسون أكينيولا في الدقيقة 62 بدلا من سيف الجزيري وشيكابالا.

وتراجع فريق أسوان تماما في النصف ساعة الأخيرة مع محاولات للسيطرة على الكرة في منتصف الملعب.

وواصل الزمالك ضغطه على دفاعات أسوان بحثا عن التعادل، وأنقذ عمرو حسام مرمى فريقه في الدقيقة 64 من عرضية زيزو.

وشارك سيد عبد الله بدلا من حمزة المثلوثي في الدقيقة 72 من أجل تدعيم الجانب الهجومي في الزمالك.

وسدد إمام عاشور تسديدة قوية في الدقيقة 75 من خارج منطقة الجزاء ولكن بجوار القائم الأيمن لمرمى عمرو حسام.

وكاد حسام عبد المجيد أن يسجل التعادل في الدقيقة 77 بعرضية رائعة من زيزو ولكن أعلى العارضة.

وباغت زيزو دفاع أسوان بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 82 ولكن أعلى العارضة.