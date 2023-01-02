انتهت عقدة السويس.. المصري يتغلب على الداخلية وحسام حسن يفض الشراكة مع شحاتة

فاز المصري على مضيفه الداخلية بهدفٍ دون رد في ملعب السويس الجديد، بالجولة 11 للدوري المصري.

وسجّل مروان حمدي هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول الذي كان كافيًا لكتيبة حسام حسن لحصد نقاط اللقاء.

ورفع المصري رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، واستعاد توازنه بعد الخسارة أمام أسوان في الجولة الماضية.

فيما تجمّد رصيد الداخلية عند 8 نقاط في المركز 15، لتتوقف سلسلة اللا هزيمة عند 4 مباريات متتالية.

فك عقدة السويس الجديد

أخيرًا في المحاولة السادسة هذا الموسم، نجح المصري في الفوز على استاد السويس الجديد.

ولم ينجح المصري في الفوز على استاد السويس منذ أن بدأ خوض مبارياته عليه، إذ تعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين.

بينما فاز المصري خلال تلك الفترة بالمباراة الوحيدة التي أقيمت في ملعب آخر، وهو برج العرب في هذه الحالة، في مباراة الإسماعيلي قبل الماضية.

حسام يفك الشراكة

من جانبه، فض حسام حسن الشراكة في مواجهاته المباشرة مع رضا شحاتة المدير الفني لـ الداخلية.

وتواجه المدربان سابقًا في 4 مباريات، فاز حسام فيها مرتين، وفاز شحاتة في مثليهما، ليفك حسام الشراكة في مباراة الإثنين.

وعجز الداخلية عن معادلة ثاني أفضل سلسلة له في تاريخه بالدوري المصري دون هزيمة وتوقف عند 4 مباريات.

وتظل أفضل سلسلة في تاريخ الداخلية هي 18 مباراة متتالية في نهاية موسم 2014\2015 وبداية 2015\2016.

وأكمل المصري 10 مباريات متتالية دون هزيمة أمام الداخلية، فاز خلالها 7 مرات وتعادل 3.

بينما لم يخسر حسام حسن أمام الداخلية إلا مرة وحيدة في مسيرهت التدريبية، وفاز في المقابل 8 مرات وتعادل 4.

في المقابل، عجز شحاتة عن الفوز على المصري في كل مواجهاته الخمسة أمام النادي البورسعيدي، إذ خسر 4 مرات وتعادل مرة.

التخلي عن نصف الفريق

أجرى حسام حسن المدير الفني لـ المصري 5 تعديلات دفعة واحدة على تشكيله الذي خسر أمام أسوان قبل أيام.

وشارك أحمد شداد في خط الوسط بشكل أساسي لأول مرة، فيما لعب عمرو موسى وإسلام أبو سليمة في عمق الدفاع، وظهر أسامة الجزار في الجهة اليمنى.

في المقابل عرف تشكيل الداخلية الدفع بـ حسين رجب ومصطفى فوزي وكريستوفر جون في خط الهجوم على حساب رشيد أحمد وسمير فكري ووليد مصطفى.

فيما واصل رضا شحاتة الاعتماد على الثنائي محمد نجيب وأحمد الأمور في عمق الدفاع.

كريستوفر جون وحسين رجب يقودان هجوم الداخلية 📋 5 تغييرات في تشكيل المصري، ومروان حمدي أساسي 📋#في_الدوري pic.twitter.com/XHj5H6i1i8 — FilGoal (@FilGoal) January 2, 2023

إصابات

الشوط الأول بدأ هادئًا، لكنه عرف تهديدًا طفيفًا في الدقيقة 11 برأسية مروان حمدي التي مرت بجوار القائم.

بعدها عرفت المباراة تدخلات محورية من الجهاز الطبي الذي عالج مصطفى فوزي لاعب أسوان الذي أصيب في الأنف في الدقيقة 26.

كما تعرض عمرو موسى لاعب المصري لإصابة في الرأس بالدقيقة 30 ألزمت الجهاز الطبي بوضع ضمادة على رأسه.

الشباك اهتزت أخيرًا بحلول الدقيقة 35 لكن بهدف أبيض غير محتسب للمصري بداعي التسلل.

اهتزاز حقيقي للشباك

التقدُم سُجل في الدقيقة 40 بواسطة مروان حمدي الذي استغل تسديدة عمرو السعداوي المرتدة من القائم، ليتابع الكرة في الشباك الخالية.

ليرفع حمدي رصيده إلى هدفين هذا الموسم، ويسجل لأول مرة منذ أن هز شباك إنبي يوم 29 أكتوبر الماضي.

كما سجل حمدي هدفه الثاني في مسيرته في شباك الداخلية بعد أن هز شباكه سابقًا بقميص مصر للمقاصة في يناير 2018.

الداخلية تحرّك وهدد المرمى أخيرًا في الدقيقة 45 بتسديدة صاروخية على الطائر من حسين رجب لكن علت العارضة.

شحاتة يتدخل

مع بداية الشوط الثاني دفع رضا شحاتة بالثلاثي سمير فكري، ومهاب ياسر، ورشيد أحمد، على حساب محمد خليفة نصير، وكريستوفر جون، ومصطفى فوزي.

رشيد كاد أن يكافئ مدربه سريعًا، فانطلق خلف الدفاع في الدقيقة 56 وأطلق تسديدة قوية تصدى لها محمود جاد ببراعة.

حسام حسن أجرى تغييره الأول في الدقيقة 60 بدخول عماد الدين بوبكر بدلا من فرانك إيتوجا، ليضيف مدافعًا إضافيًا في الخط الخلفي.

في المقابل دفع شحاتة بـ فانوم ألفريد بدلا من حسين رجب في الدقيقة 60.

التدخلات الفنية تواصلت من حسام حسن الذي دفع بـ إسلام المزين وأحمد الشيخ، بدلا من أسامة الجزار، وإلياس الجلاسي في الدقيقة 80.

بينما استهلك شحاتة كل تدخلاته الفنية في الدقيقة 84 بإقحام هشام أبو خليل بدلا من محمود طلعت.

بينما كان التغيير الأخير لـ المصري في الدقيقة 90 بإقحام أنتوني أوكبوتو بدلا من جريندو.

5 دقائق وقت بدل ضائع لم تحمل جديدًا، فخرج المصري منتصرًا.