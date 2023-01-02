في استاد القاهرة.. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراتي نصف نهائي كأس مصر 2022

الإثنين، 02 يناير 2023 - 16:11

كتب : أحمد الخولي

كأس مصر - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراتين نصف نهائي كأس مصر 2021\2022.

ويلعب الزمالك حامل اللقب أمام بيراميدز، فيما يلتقي الأهلي بـ سموحة.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم 16 يناير الجاري في تمام السادسة مساءً على استاد القاهرة.

وفي اليوم التالي، 17 يناير، يلتقي الأهلي بـ سموحة في استاد القاهرة أيضًا.

وتعد هذه النسخة الخاصة بالموسم الماضي التي لم تنته حتى اللحظة.

ويحمل الزمالك لقب آخر نسخة لُعبت الخاصة بموسم 2020\2021 بفوزه على الأهلي قبل عدة أشهر.

وتغلب الزمالك في مشواره بنسخة 2022 على الداخلية، والإسماعيلي، والمصري.

فيما تغلب الأهلي على المصري بالسلوم، ومصر للمقاصة، والمقاولون العرب.

بينما فاز سموحة على ألعاب دمنهور، وكفر الشيخ، ومنتخب السويس.

وأخيرا تغلب بيراميدز على لافيينا، وسيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا ببطولة الكأس برصيد 37 لقبًا، ومن خلفه الزمالك بـ 28 لقبًا، ثم الاتحاد السكندري بـ 6 ألقاب، وبمثل رصيده الترسانة.

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