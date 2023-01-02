لأول مرة منذ 306 يوما.. الزمالك يستقبل هدفين في الشوط الأول

الإثنين، 02 يناير 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

عمرو السيسي - الزمالك ضد أسوان

استقبل الزمالك هدفين أمام أسوان في الشوط الأول من المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وافتتح أسوان التسجيل مبكرا عن طريق محمد عبد الغني بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف ديلسون الهدف الثاني في الدقيقة 47 قبل صافرة نهاية الشوط.

وبذلك يكون الزمالك قد استقبل هدفين في الشوط الأول بعد 306 يوما من استقباله لهدفين أمام فيوتشر وكان ذلك في 2 مارس 2021.

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وكان فيوتشر قد سجل هدفين في مرمى الزمالك خلال الشوط الأول ضمن منافسات الجولة العاشرة من نسخة الموسم الماضي بمسابقة الدوري.

ونجح الزمالك وقتها في تحويل تأخره إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن الشوط الأول وقتها كان قد انتهى بتقدم فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد.

ويدخل الزمالك منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري دون تلقي أي هزيمة حتى الآن.

ويتربع الزمالك على قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي.

أما أسوان فكان في المركز الثامن قبل المباراة برصيد 12 نقطة.

وتشهد الفترة الأخيرة صحوة لفريق أسوان الذي نجح في تحقيق الفوز في آخر مباراتين لعبهم في الدوري قبل مواجهة الزمالك.

ويسعى أسوان لتحقيق انتصاره الأول على الزمالك منذ سبتمبر 2020 والذي شهد فوز أسوان بهدف دون مقابل.

ومنذ تلك المباراة لعب الفريقان في ثلاث مباريات ولم ينجح أسوان في تحقيق الفوز بأي منهم.

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