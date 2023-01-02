مصدر مقرب من مارسينيو يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي

عاد اسم البرازيلي مارسينيو لاعب كاوازاكي فرونتال للارتباط بالأهلي مجددًا، فما حقيقة المفاوضات؟

تواصل مع مصدر مقرب من اللاعب البرازيلي لسؤاله بشأن حقيقة ارتباط اسمه بالأهلي.

وأجاب المصدر: "لم يحدث تواصل من إدارة الأهلي مع اللاعب لضمه في يناير الجاري".

يأتي ذلك بعد أشهر قليلة من المفاوضات المكثفة بين الأهلي وكاوازاكي فرونتال لضم اللاعب، لكنها لم تسفر عن إتمام الصفقة.

مارسينيو (27 عامًا) يلعب في كاوازاكي فرونتال الياباني منذ أغسطس 2021.

وخاض مارسينيو 40 مباراة في موسم 2022 مع فريقه، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 7.

الجناح البرازيلي سبق له اللعب في إنترناسيونال البرازيلي، كما مثل فريق تشونجينج دانجداي ليفان الصيني.