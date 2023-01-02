مؤتمر أنشيلوتي - عن عنصرية المجتمع والسفر بالحافلة.. وأمنية بشأن كروس

انتقد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، الإهانات العنصرية التي تلقاها لاعبه فينيسيوس جونيور في مباراة بلد الوليد الأخيرة، مشددًا أنها مشكلة تخص المجتمع عمومًا.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام كاسيرينيو في دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا.

وناقش أنشيلوتي أزمة العنصرية التي يعانيها فينيسيوس في إسبانيا، ومستقبل توني كروس وداني سيبايوس، والغيابات عن مباراة الكأس، والمران المفتوح للجماهير.

وفيما يلي نص المؤتمر الصحفي كاملًا:

كيف عشت أجواء المران المفتوح للجماهير؟

"التدريب المفتوح كان جميلًا للغاية لنا وللجمهور. آمل أن يتكرر ذلك في مناسبات أكثر رغم أنه يصعب الحديث مع اللاعبين مثلما يكون الحال عادة في التدريبات المغلقة. نحن سعداء بحضور جماهيرنا للمران".

"الأجواء في التدريبات كانت جميلة. نقوم بهذا الأمر مرة وحيدة في العام لأسباب أمنية، لكنها كانت تجربة جميلة. الجمهور مهم لنا للغاية".

هل تحدثت مع فينيسيوس بشأن ما حدث في بلد الوليد؟

"لا يمكنني الحديث عن أمر لا يجب أن يكون موجودًا من الأساس. العنصرية ورهاب الأجانب يجب ألا يكون هناك وجود لهما. إنها ليست مشكلة فينيسيوس، بل مشكلة المجتمع. التعاطف مع هذا الأمر يجب أن تكون صفر".

كيف ترى مباراة الغد؟

"يجب أن نتحلى بالذكاء في مباراة الغد، نحتاج إلى اللعب بجودة والتزام وقتال. في بطولة مثل الكأس يجب أن نعطي كل ما لدينا في أرض الملعب".

هل تتمنى استمرار سيبايوس؟

"لن أتدخّل في هذا الأمر. أرى أن اللاعب بخير ومنخرط في الفريق ويلعب بحافز ويتدرب بشكل مميز. أمّا مسألة التجديد فتخص اللاعب وإدارة النادي".

هل جديد بشأن مستقبل كروس؟

"أعتقد أن الأمور واضحة لـ كروس، وسيحسم أمره أكثر الشهر المقبل. كمشجع من المستحيل التفكير في إنه سيعتزل. قال إنه يريد إنهاء مسيرته في ريال مدريد، آمل أن يواصل اللعب".

هل تعتقد أنه لأجل الوصول لتعاطف صفر مع العنصرية، فيجب أن تقوم الجهة المنظمة بأكثر من ذلك؟

"لن أتدخل في هذا الأمر. لا يجب أن تكون مشكلة رابطة الليجا أو العقوبات، إنه أمر ثقافي يتعلق بالمجتمع عمومًا. يجب أن ينتشر الوعي في المجتمع. لن أحصر الحديث في فينيسيوس أو الليجا أو العقوبات في أمر بهذه الأهمية، يجب أن ننظر للأمر بشكل أوسع. مشكلة العنصرية ورهاب الأجانب مهمة للغاية".

ستسافرون إلى إكسترامدورا بالحافلة، ما رأيك في ذلك؟

"أنا سعيد بالسفر بالحافلة، لأني سأتمكن من الاستمتاع بإسبانيا أكثر، إنها لحظة مناسبة للاستمتاع بهذا البلد الرائع".

هل أنت قلق بسبب مرور الأسابيع دون أن يجدد اللاعبون عقودهم؟

"أعتقد أننا لا نواجه أي مشكلة في هذا الشأن. تفكير اللاعبين الآن تغيّر عما كان في السابق. الآن عندما يصل اللاعب لنهاية عقده لا يكون قلقًا مثلما كان يحدث في سنوات ماضية. وكذلك الأندية ليست قلقة كما كان الوضع سابقًا".

ريال مدريد فاز بكأس ملك إسبانيا 3 مرات فقط في آخر 30 عامًا. هل هناك ما يلفت نظرك في هذه الإحصائية؟

"الكأس بطولة مهمة لنا، ليست الأكثر أهمية، ليست مثل دوري أبطال أوروبا، ولكن هذا الشعار الذي نحمله على قميصنا يجبرنا على المنافسة على كل البطولات ومحاولة الفوز بها جميعا".

كيف حال كورتوا وكارباخال؟

"إنهما يعانيان من مشاكل بسيطة، سيكونان جاهزين لمباراة فياريال. سيرتاحان غدًا حالهما حال كروس وألابا وبنزيمة وفينيسيوس وميندي. البقية سيسافرون لتقديم مباراة مميزة".

هل تتذكر ما حدث في التوقف الشتوي لموسم 2014\2015؟

"هذا التوقف ليس مشابهًا لموسم 2015. لا أعرف ما سيحدث في 2023، لدي أمل أننا سنظهر بشكل جيد، وأن الموسم سيكون مشابها لـ 2022. هذا هو التحدي. لا أريد التفكير في أن ما فعلناه الموسم الماضي غير قابل للتكرار. أعتقد أنه قابل للتكرار، بل يمكننا تحقيق ما هو أفضل حتى. هذه القائمة لديها شكوك أقل مما كان عليه الوضع في يناير 2022".

هل ستعتمد على لاعبين من ريال مدريد كاستيا؟

"لدينا سيرخيو أريباس ونيكولاس باز ومارفيل وألفارو رودريجيز. إنهم لاعبين يظهرون بشكل مميز في الكاستيا. راؤول يقوم بعمل رائع وهذا ينعكس على تطور اللاعبين الشبان السريع. هناك أيضًا ماريو مارتين ورافا مارين. أكاديمياتنا تطرح لاعبين قد يكونوا مفيدين لمستقبل ريال مدريد".