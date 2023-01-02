مدرب سان جيرمان يقرر إراحة مبابي وحكيمي

قرر كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان إراحة نجميه كيليان مبابي وأشرف حكيمي لعدة أيام، وغيابهما عن المباراة التالية للفريق وربما مباراة أخرى.

يذكر أن مبابي عاد لتدريبات الفريق بعد أقل من 72 ساعة على خسارته نهائي كأس العالم مع منتخب فرنسا، كما عاد حكيمي في اليوم نفسه، بعدما خسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام كرواتيا.

وقال جالتييه في تصريحات لأمازون برايم عقب الخسارة أمام لانس: "مبابي وحكيمي سيستفيدان من بضعة أيام للراحة من أجل التقاط الأنفاس".

وأضاف "كانت الخطة أن يلعبا ضد ستراسبورج ولانس ثم نقوم بإراحتهما".

وأوضح "الثنائي سيغيب عن لقاء شاتورو يوم الجمعة في كأس فرنسا".

وذكرت جريدة ليكيب أن غياب النجم الفرنسي وصديقه المغربي قد يمتد لمباراة أنجيه في الجولة المقبلة من الدوري الفرنسي يوم 11 يناير، على أن يعودا أمام رين يوم 15 من الشهر نفسه.

في كل الأحوال سيغيب حكيمي عن لقاء أنجيه بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وسقط باريس سان جيرمان للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الفرنسي على يد مضيفه لانس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 17.

سجل ثلاثية لانس برشيميسلاف فرانكوفسكي في الدقيقة 5 ولويس أوبيندا في الدقيقة 28 وأليكسيس كلود موريس في الدقيقة 48، فيما سجل هوجو إكيتيكي هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 8.

وغاب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن صفوف باريس سان جيرمان لحصوله على راحة بعد التتويج بكأس العالم، فيما تغيب النجم البرازيلي نيمار بسبب الإيقاف.

الخسارة قلصت الفارق بين المتصدر سان جيرمان ومطارده لانس إلى 4 نقاط فقط، إذ رفع أصحاب الارض رصيدهم إلى 40 نقطة في المركز الثاني.

بذلك ينال باريس سان جيرمان خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم بعد 14 انتصارا وتعادلين.

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