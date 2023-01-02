بعد 10 سنوات من رحيله.. لوفرين يعود إلى ليون

الإثنين، 02 يناير 2023 - 13:44

كتب : FilGoal

ديان لوفرين

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي يوم الاثنين ضم الكرواتي ديان لوفرين مدافع زينيت سان بترسبرج الروسي.

وكان عقد لوفرين مع زينيت ينتهي بنهاية هذا الموسم، لكنه كان يرغب في الرحيل خلال شهر يناير الحالي.

ووقع ديان - 33 عاما - على عقد يربطه بليون حتى صيف 2025.

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وبحث ليون عن تدعيم خط دفاعه بسبب عدم اقتناع الفريق بما يقدمه جيروم بواتنج حتى الآن وخروجه من الاختيارات الأساسية.

وسبق للوفرين أن لعب بقيمص ليون منذ عام 2010 حتى 2013 ما يعني أن اللاعب عاد لفريقه الأسبق بعد 10 سنوات على رحيله.

وقال لوفرين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا سعيد جدًا بالعودة إلى أولمبيك ليون.هذا النادي هو الذي فتح لي أبواب كرة القدم خارج كرواتيا، لن أنسى ذلك أبدًا".

وأضاف "لدي العديد من الذكريات هنا، والعديد من الروابط أيضًا، خاصة مع جان ميشيل أولاس رئيس النادي الذي دعمني دائمًا".

وأتم "تركت ليون في 2013 وأنا أحس بالندم لأنني شعرت بأنني لم أظهر كل شيء. أريد أن أبذل قصارى جهدي".

ولعب لوفرين مع زينيت منذ عام 2020 بعد رحيله عن ليفربول وشارك مع الفريق في 63 مباراة وتوج بلقب الدوري الروسي مرتين وكأس روسيا 3 مرات.

وبعد الرحيل عن ليون انتقل لوفرين إلى ساوثامبتون ومنه إلى ليفربول ثم زينيت.

لوفرين هو أحد الأصدقاء المقربين لمحمد صلاح لاعب ليفربول.

وشارك لوفرين مع كرواتيا في كأس العالم 2022 وأسهم في وصول الفريق إلى دور قبل النهائي والحصول على الميدالية البرونزية

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