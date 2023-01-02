تشكيل الداخلية - حسين رجب أساسي على حساب رشيد أمام المصري

الإثنين، 02 يناير 2023 - 13:23

كتب : FilGoal

مباراة بيراميدز والداخلية

أعلن رضا شحاتة المدير الفني لـ الداخلية عن تشكيل فريقه لمواجهة المصري في الجولة 11 للدوري المصري.

وعرف التشكيل الدفع بـ حسين رجب ومصطفى فوزي وكريستوفر جون في خط الهجوم على حساب رشيد أحمد وسمير فكري ووليد مصطفى.

فيما يواصل شحاتة الاعتماد على الثنائي محمد نجيب وأحمد الأمور في عمق الدفاع.

تشكيل الداخلية:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد نجيب - أحمد الأمور - عبد العزيز السيد

الوسط: محمد نصير - كيليتشي تشيميزي - محمود طلعت

الهجوم: حسين رجب - مصطفى فوزي - كريستوفر جون

دكة البدلاء: محمد مجدي - بركات حجاج - محمود عزت - فونوم ألفريد - مهاب ياسر - سمير فكري - هشام صبري - عبد الله أوجيفيني - رشيد أحمد

ويحتل المصري المركز 11 في الدوري المصري برصيد 11 نقطة، إذ خسر في آخر مباراة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف واحد.

فيما يتواجد الداخلية في المركز 15 برصيد 8 نقاط بعد أن تجنب الخسارة في آخر 4 مباريات بتحقيقه فوز و3 تعادلات.

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