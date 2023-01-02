تشكيل المصري - 5 تغييرات دفعة واحدة.. شداد أساسي لأول مرة أمام الداخلية

أعلن حسام حسن المدير الفني لـ المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية في الجولة 11 للدوري المصري.

وأجرى حسام حسن 5 تغييرات دفعة واحدة على التشكيل الذي خسر أمام أسوان قبل أيام.

ويشارك أحمد شداد في خط الوسط بشكل أساسي لأول مرة، فيما يلعب عمرو موسى وإسلام أبو سليمة في عمق الدفاع، ويظهر أسامة الجزار في الجهة اليمنى.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: عمرو السعداوي - عمرو موسى - إسلام أبو سليمة - أسامة الجزار

الوسط: إيزي إيميكا - أحمد شداد - محمد عبد اللطيف "جريندو" - إلياس الجلاسي - فرانك إيتوجا

الهجوم: مروان حمدي

دكة البدلاء: عصام ثروت - عمرو طارق - عماد بوبكر - إسلام المزين - محمد فوزي جاد - محمد عنتر - زياد فرج - أحمد الشيخ - أنتوني أكبوتو

ويحتل المصري المركز 11 في الدوري المصري برصيد 11 نقطة، إذ خسر في آخر مباراة أمام أسوان بهدفين مقابل هدف واحد.

فيما يتواجد الداخلية في المركز 15 برصيد 8 نقاط بعد أن تجنب الخسارة في آخر 4 مباريات بتحقيقه فوز و3 تعادلات.