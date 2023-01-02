تشكيل أسوان - محمد ناجي أساسي.. إيفونا بديل أمام الزمالك

الإثنين، 02 يناير 2023 - 13:30

كتب : أحمد الخولي محمد عبد العظيم

احتفال لاعبي أسوان بالفوز على إنبي

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لـ أسوان عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة 11 للدوري المصري.

وأبقى الرمادي على الثنائي الهجومي ماليك إيفونا على مقاعد البدلاء، فيما يغيب محمد حمدي زكي لتعرضه لإصابة في مران أمس.

فيما دفع الرمادي بـ محمد ناجي في خط الهجوم منذ البداية لمعاونة الأنجولي ديلسون.

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تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: ميدو مصطفى - أحمد كاستيلو - إسلام صلاح - علي فتحي

الوسط: رافاييل أياجوا - أحمد خالد - محمد ناجي - عماد فتحي - أحمد بلحاج

الهجوم: ديلسون

دكة البدلاء: خالد وليد - أحمد دحروج - محمد عطوة - إسلام جمال - محمود صلاح - أحمد بلية - عبد العزيز موسى - ماليك إيفونا - محمد حمدي زكي - باي كامارا

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

فيما يحتل أسوان المركز الثامن برصيد 12 نقطة بعد أن حقق انتصارين متتاليين.

ولم يخسر الزمالك في آخر 9 مباريات خاضها بمختلف المسابقات.

الزمالك أسوان الدوري المصري
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