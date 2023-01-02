تشكيل الزمالك - شيكابالا أساسي أمام أسوان

أعلن جيسوالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة أسوان في الجولة 11 للدوري المصري.

ويعوض محمد عبد الغني نظيره مصطفى الزناري في عمق الدفاع ليجوار حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي.

فيما يبدأ القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" أساسيًا على حساب يوسف أسامة نبيه الذي لعب أمام الإسماعيلي.

وخرج محمد عبد الشافي من قائمة الفريق التي سافرت إلى أسوان.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد

الوسط: إمام عاشور - عمرو السيسي - نبيل عماد - أحمد فتوح

الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو"

دكة البدلاء: محمد صبحي - محمد طارق - عبد الله جمعة - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - يوسف أسامة - سيد عبد الله - يوسف إبراهيم "أوباما" - سامسون أكينيولا

طالع تشكيل أسوان من هـــنــــا

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

فيما يحتل أسوان المركز الثامن برصيد 12 نقطة بعد أن حقق انتصارين متتاليين.

ولم يخسر الزمالك في آخر 9 مباريات خاضها بمختلف المسابقات.