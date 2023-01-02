مدرب سان جيرمان: لم أستطع التعرف على فريقي.. اللاعبون ارتكبوا أخطاء غير اعتيادية

الإثنين، 02 يناير 2023 - 12:45

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه - باريس سان جيرمان

اعترف كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، بأحقية لانس في الفوز الذي حققه على فريقه.

ونصب لانس السرك الكروي لـ باريس سان جيرمان مساء الأحد، وقهره بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة 17 للدوري الفرنسي.

وقال جالتييه بعد المباراة: "لانس يستحق الفوز، لم أتعرّف على فريقي. سجلوا علينا مستغلين نقاط قوتهم في التحول واللعب في العمق".

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وأضاف المدرب الفرنسي: "افتقدنا التفاهم وتفكك الفريق مع مرور المباراة رغم عودتنا بالتعادل بعد هدفهم الأول".

وأتم: "تركنا العديد من المساحات في الخلف وارتكبنا العديد من الأخطاء بالكرة، كشفنا أنفسنا بطريقة استحواذنا، فقدنا الكرة كثيرًا وهذا فاجأني بشأن لاعبيني غير المعتادين على فعل ذلك".

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة، فيما يحتل لانس المركز الثاني برصيد 40 نقطة بعد تقليص الفارق الذي كان 7 قبل المباراة.

وغاب ليونيل ميسي عن المباراة لعدم عودته حتى اللحظة بعد الفوز بكأس العالم، كما غاب نيمار جونيور للإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة ستراسبورج الماضية.

ويلعب باريس سان جيرمان مباراة المقبلة في أرض شاتورو في دور الـ 64 لكأس فرنسا يوم الجمعة.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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