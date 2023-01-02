صاحب وشم ميسي: أنا نادم وأريد إزالته.. حذروني وقد كانوا على حق

عبّر الكولومبي مايك جامبس عن ندمه، بعد قيامه بعمل وشم مثير للجدل على جبهته يحمل اسم ليونيل ميسي.

النجم الأرجنتيني أبهر العالم وقاد بلاده للفوز بالمونديال للمرة الثالثة في تاريخها قبل حوالي أسبوعين، ليُقدم جامبس على تصرف متهور.

ووضع جامبس وشمًا على جبهته باسم "ميسي"، كما وضع وشمًا آخر على خده الأيمن بكلمة "D10S" بمعنى "إله" في مزيج بين رقم ميسي وأحرف الكلمة الأصلية.

وصرّح جامبس عبر مقطع فيديو: "أنا نادم على عمل هذا الوشم".

وأضاف: "بدلًا من حدوث أمور إيجابية، اجتذبت الآلاف من الأمور السلبية سواء على المستوى الشخصي أو عائلتي".

وتابع: "لم أرد قول ذلك بهذه السرعة. شعرت بالفخر في الأيام الأولى، لكني نادم الآن. يقولون إنني لست مثالًا جيدًا للمجتمع".

وأشار: "الكثيرون أخبروني إنني سأندم وسترغب في إزالته. كنت سعيدًا في الأيام الأولى، لكن يجب أن أعترف أن الآخرين كانوا على حق".

وأوضح: "أريد إزالة الوشم، لا أعلم كيف يمكن فعل ذلك أو أين، لا أعلم أي شيء. لكني متأكد من رغبتي إزالته".

وأتم: "أريد إزالته بليزر لأن حياتي تغيرت بشكل سلبي على كافة المستويات، أريد العودة لأكون عاديًا".

ويمتلك جامبس وشمًا إضافيًا في الخد الأيسر على هيئة 3 نجوم في إشارة إلى تتويج الأرجنتين بكأس العالم أعوام 1978 و1986 و2022.

وسجّل ميسي 6 أهداف خلال البطولة، منها ثنائية في المباراة النهائية، كما بات أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كؤوس العالم متخطيًا الألماني لوثار ماتايوس.