فرصة لرونالدو.. استبعاد عميد لاعبي العالم من قائمة خليجي 25

بشكل رسمي.. استُبعد بدر المطوع عميد لاعبي كرة القدم عن قائمة منتخب بلاده الكويت في بطولة خليجي 25.

وأعلن البرتغالي روي بيتنو المدير الفني لـ الكويت قائمته النهائية التي تضم 23 لاعبا لخوض غمار منافسات خليجي 25.

وكان اللاعب المخضرم قد استبعد من القائمة الأولية.

وتنطلق البطولة 6 يناير المقبل وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته في مدينة البصرة بالعراق.

وجاءت قائمة الـ23 لاعبا كالآتي:

ضاري العتيبي - بدر الصعنون - سليمان عبد الغفور - حسن حمدان - خالد إبراهيم - حمد القلاف - مشاري غنام - مهدي دشتي - بدر جمال - سلطان العنزي - علي خلف - أحمد الظفيري - فواز العتيبي - بدر طارق - عبد الله غانم - مبارك الفنيني - محمد باجية - يعقوب الطراروة - عيد الرشيدي - شبيب الخالدي - إبراهيم كميل - فيصل زايد - عبد العزيز مروي.

من هو بدر المطوع؟

بدر المطوع (37 عاما) حاز على لقب عميد لاعبي كرة القدم بعدما أصبح أكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية بواقع 196 مباراة.

ووصل المطوع إلى الصدارة العالمية بعدما شارك كبديل أمام الأردن في الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وكان كريستيانو عادل رقمه بعد الظهور مع منتخب البرتغال أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ورغم وداع البرتغال لكأس العالم بعد تلك المباراة، فإن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما لم يقرر الاعتزال الدولي بعد.

ومع استمرار غياب بدر المطوع عن المحافل الدولية رفقة الكويت، فذلك قد يعطي الفرصة لكريستيانو لتخطي الرقم والانفراد بالصدارة.

ويأتي سوه تشين أوو البالغ 72 عاما في الآن في المرتبة الثالثة، برصيد 195 مباراة دولية بقميص المنتخب الماليزي بين 1969 و1984.

ويظل المصري أحمد حسن في المركز الرابع برصيد 184 مباراة دولية خاضها بين 1995 و2012.