فرصة لرونالدو.. استبعاد عميد لاعبي العالم من قائمة خليجي 25

الإثنين، 02 يناير 2023 - 11:34

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال - غانا

بشكل رسمي.. استُبعد بدر المطوع عميد لاعبي كرة القدم عن قائمة منتخب بلاده الكويت في بطولة خليجي 25.

وأعلن البرتغالي روي بيتنو المدير الفني لـ الكويت قائمته النهائية التي تضم 23 لاعبا لخوض غمار منافسات خليجي 25.

وكان اللاعب المخضرم قد استبعد من القائمة الأولية.

وتنطلق البطولة 6 يناير المقبل وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته في مدينة البصرة بالعراق.

وجاءت قائمة الـ23 لاعبا كالآتي:

ضاري العتيبي - بدر الصعنون - سليمان عبد الغفور - حسن حمدان - خالد إبراهيم - حمد القلاف - مشاري غنام - مهدي دشتي - بدر جمال - سلطان العنزي - علي خلف - أحمد الظفيري - فواز العتيبي - بدر طارق - عبد الله غانم - مبارك الفنيني - محمد باجية - يعقوب الطراروة - عيد الرشيدي - شبيب الخالدي - إبراهيم كميل - فيصل زايد - عبد العزيز مروي.

من هو بدر المطوع؟

بدر المطوع (37 عاما) حاز على لقب عميد لاعبي كرة القدم بعدما أصبح أكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية بواقع 196 مباراة.

ووصل المطوع إلى الصدارة العالمية بعدما شارك كبديل أمام الأردن في الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023.

وكان كريستيانو عادل رقمه بعد الظهور مع منتخب البرتغال أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ورغم وداع البرتغال لكأس العالم بعد تلك المباراة، فإن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما لم يقرر الاعتزال الدولي بعد.

ومع استمرار غياب بدر المطوع عن المحافل الدولية رفقة الكويت، فذلك قد يعطي الفرصة لكريستيانو لتخطي الرقم والانفراد بالصدارة.

ويأتي سوه تشين أوو البالغ 72 عاما في الآن في المرتبة الثالثة، برصيد 195 مباراة دولية بقميص المنتخب الماليزي بين 1969 و1984.

ويظل المصري أحمد حسن في المركز الرابع برصيد 184 مباراة دولية خاضها بين 1995 و2012.

كريستيانو رونالدو بدر المطوع الكويت
نرشح لكم
الرياضية: موعد وصول رونالدو وتقديمه مع النصر.. ومصير الاستقبال الجماهيري صحيفة عكاظ: نفاد قميص رونالدو من متجر النصر خلال ساعة رئيس الاتحاد يرد عبر في الجول على حقيقة "المباراة المنتظرة أمام كريستيانو رونالدو" محاولات عراقية لإشراك ثلاثي الدوري الإنجليزي في خليجي 25 مدربه الجديد: أنتظر رونالدو.. إنه صفقة خارقة لـ النصر تقرير: موعد وصول رونالدو إلى السعودية تمهيدا للانضمام لـ النصر.. وحفل كبير منتظر تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم طارق حامد ضد أبها دقة تمريرات ومحاولة وحيدة.. ماذا قدم حجازي ضد أبها
أخر الأخبار
صاحب وشم ميسي: أنا نادم وأريد إزالته.. حذروني وقد كانوا على حق 4 دقيقة | قطر 2022
فرصة لرونالدو.. استبعاد عميد لاعبي العالم من قائمة خليجي 25 19 دقيقة | الوطن العربي
بعد 3 أشهر فقط من الصليبي.. عمر صادق: أشعر أنني بخير.. إنها معجزة لم يصدقها الأطباء 37 دقيقة | الدوري الإسباني
رقمان مميزان في انتظار محمد صلاح أمام برينتفورد 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مخرج جيمس بوند: جوزيه مورينيو مثالي للعب دور الشرير في الفيلم المقبل ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات الإثنين 2 يناير 2023 - الأهلي والزمالك وصلاح وكلاسيكو ودربي الأعداء ساعة | الكرة المصرية
عامر حسين: من حق أي فريق اللعب بملعبه البديل.. وخاطبنا فيفا لمعرفة مصير كهربا 11 ساعة | الكرة المصرية
الرياضية: موعد وصول رونالدو وتقديمه مع النصر.. ومصير الاستقبال الجماهيري 12 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 3 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين