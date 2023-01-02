بعد 3 أشهر فقط من الصليبي.. عمر صادق: أشعر أنني بخير.. إنها معجزة لم يصدقها الأطباء

الإثنين، 02 يناير 2023 - 11:16

كتب : FilGoal

عمر صادق - ريال سوسيداد

عبّر النيجيري عمر صادق مهاجم ريال سوسيداد عن حماسه الشديد للعودة سريعًا إلى الملاعب.

صادق تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة يوم 11 سبتمبر الماضي، لكنه يتعجّل العودة بالفعل.

وقال صادق: "هذا الشهر أكون أكملت 4 أشهر من التأهيل بعد الجراحة، لكني أشعر أنني بخير بالفعل، سأعود للتدريب في الملعب بدايةً من الشهر المقبل (فبراير)".

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وأضاف: "هذا مبكر للغاية على الخطة الموضوعة لي، إنها معجزة لم يصدقها الأطباء حتى".

وتابع: "من المفترض أن أبتعد عن الملاعب 6 أشهر، والأطباء مصممون على ضرورة الالتزام بتلك المدة".

وأشار: "أخبروني أنه يتوجب عليّ الوصول لجاهزية 150% قبل أن أعود للملاعب لكي لا أتعرض لانتكاسة".

وأتم: "على ما يبدو سأعود للملاعب خلال 8 أسابيع، أو ربما قبل ذلك".

ولا يزال ميكيل أويارزابال زميل صادق في ريال سوسيداد، غير جاهز للعودة للملاعب بعد 9 أشهر من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

صادق (25 عامًا) انتقل إلى ريال سوسيداد في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من ألميريا مقابل 20 مليون يورو.

وبدأ صادق الموسم بشكل ناري بتسجيله هدفين بقميص ألميريا، قبل أن ينتقل إلى ريال سوسيداد ويهز شباك أتليتكو مدريد بمجرد دخوله بديلًا في المباراة الأولى.

لكنه تعرض لقطع في الرباط الصليبي بمباراته الثالثة أمام خيتافي يوم 11 سبتمبر، ليعتقد الجميع أن موسمه انتهى.

المهاجم طويل القامة صاحب الـ 192 سم، سبق له اللعب في سبيزيا، وروما، وبولونيا، وتورينو، وبريدا، ورينجرز، وبيروجيا، وبارتيزان بيلجراد.

لكن انفجاره الحقيقي تحقق بقميص ألميريا حيث سجل 43 هدفًا وصنع 19 وقاده للعودة للدوري الممتاز.

ويمتلك صادق 7 مباريات دولية مع منتخب نيجيريا، سجل خلالها هدفا وحيدًا، وشارك في كل مباريات النسور بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

ويعتمد إيمانول ألجواسيل المدير الفني لـ ريال سوسيداد على النرويجي أليكساندر سورلوث بشكل أساسي في غياب صادق.

عمر صادق الدوري الإسباني ريال سوسيداد
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