مخرج جيمس بوند: جوزيه مورينيو مثالي للعب دور الشرير في الفيلم المقبل

يعتقد سير سام مينديز المخرج البريطاني الشهير، أن جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما، مناسب للغاية للظهور في سلسلة جيمس بوند.

وسُئل مينديز عن الشخص المثالي للعب دور "الشرير" في الفيلم المقبل من سلسلة جيمس بوند السينمائية الناجحة.

وجاءت إجابة مينديز سريعة: "جوزيه مورينيو سيكون الشرير المثالي لبطولة الفيلم المقبل لسلسلة جيمس بوند".

وواصل مينديز الحديث عن كرة القدم: "الإخراج لا يختلف كثيرًا عن التدريب، تحديدًا في نقطة أن كل لاعب يحتاج شيئًا مختلفًا. بعض اللاعبين يحتاجون حافزًا قويًا، والبعض الآخر يود الشعور بالأمان. لا يجب معاملة الجميع بنفس الطريقة".

وكشف مينديز: "أنا مشجع لـ أرسنال منذ السادسة من عمري، وأعتقد أن واحدة من الوظائف القليلة في عالم ترفيه الرياضة التي تحمل ضغطًا مشابهًا لضغط إخراج فيلم لـ جيمس بوند، هو تدريب منتخب إنجلترا. لن أمانع إجراء حوار لطيف مع جاريث ساوثجيت حول ذلك".

مينديز (57 عامًا) هو مخرج Skyfall وSpecture من بطولة دانييل كريج ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.

واشتهر مينديز في بداية مسيرته بإخراج American Beauty الذي حصل من خلاله على جائزة "أوسكار" كأفضل مخرج، كما فاز بأفضل فيلم في نفس العام.

ومن ضمن الأفلام الشهيرة الأخيرة لـ مينديز: Road to Perdition وRevolutionary Road.

من جانبه، يشتهر مورينيو -مدرب بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبير السابق- بعشقه لعالم السينما.

وصرح مورينيو في مقابلة سابقة أن "الأب الروحي" هو فيلمه المفضل على مر العصور. كما يعشق مورينيو المسلسل الإنجليزي "بيكي بلايندرز".

ويحتل روما حاليا المركز السابع في الدوري الإيطالي تحت قيادة مورينيو برصيد 27 نقطة من 15 مباراة.

ويلعب روما مباراته المقبلة أمام بولونيا يوم الأربعاء في أول ظهور رسمي بعد كأس العالم.