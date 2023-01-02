مواعيد مباريات الإثنين 2 يناير 2023 - الأهلي والزمالك وصلاح وكلاسيكو ودربي الأعداء

جرعة قوية من مباريات الدوري المصري يشهدها اليوم الإثنين بظهور أندية القمة في مواجهات مهمة.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الإثنين 2 يناير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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الدوري المصري

في الثالثة إلا ربع عصرًا يحل الزمالك ضيفًا على أسوان، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها حاتم بطيشة.

وفي نفس التوقيت، يلعب الداخلية أمام المصري، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 2، ويعلق عليها بلال علام.

وفي الخامسة مساءً، يلعب الاتحاد السكندري أمام إنبي عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق محمد الغياتي.

وفي السابعة مساءً، يلتقي الأهلي بـ بيراميدز في قمة الجولة، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق مدحت شلبي.

صلاح

وفي مباراة وحيدة اليوم بالدوري الإنجليزي، يحل ليفربول ضيفًا على برينتفورد. مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 1، ويعلق عليها حفيظ دراجي.

الدوري الفرنسي

وفي أبرز مباريات اليوم بالدوري الفرنسي، يلعب أوليمبيك مارسيليا أمام مونبلييه في الثامنة مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 2 بتعليق محمد بركات.

كما يستقبل رين نظيره نيس في العاشرة مساء، مباراة تُنقل أيضًا عبر beIN Sports 2 بتعليق أحمد عبده.

دربي الأعداء

وفي أحد أشرس دربيات العالم، يلتقي جلاسكو رينجرز بجاره سيلتك في قمة الدوري الاسكتلندي، مباراة تُقام في الثانية والنصف ظهرًا.

منافسا الأهلي والزمالك

وفي الدوري السوداني، يستقبل المريخ نظيره حي العرب بورتسودان في السادسة والنصف مساءً.

فيما يلعب الهلال أمام الزومة في الرابعة عصرًا، وتُنقل مباريات الدوري السوداني عبر قناة النيلين.

كلاسيكو

وفي الدوري الإسباني لكرة السلة، يلعب ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو ناري بالعاشرة مساءً، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس.

أمّا محليًا، فتقام مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري محترفي السلة رجال.

ويلعب الأهلي أمام المصرية للاتصالات في السادسة مساءً، فيما يلتقي مصر للتأمين نظيره طلائع الجيش في نفس التوقيت، كما يلعب الزمالك أمام الجزيرة.

وفي الثامنة مساءً يلعب سموحة أمام الاتحاد في دربي سكندري قوي.

وفي دوري السلة الأمريكي NBA، يلعب نيويورك نيكرز أمام فينيكس صنز في العاشرة مساءً.

وفي الثانية صباح الثلاثاء تقام 4 مباريات: كليفلاند كافالييرز أمام تشيكاجو بولز. وتشارلوت هورنتس أمام لوس أنجلوس ليكرز. وإنديانا بيسرز أمام تورونتو رابتورز. وفيلاديلفيا سيفنتي سيكسترز أمام نيو أورلينز بيليكانز.

وفي الثانية والنصف صباحًا يلعب بروكلين نيتس أمام سان أنطونيو سبيرز.

كما يلعب مينيسوتا تيمبروولفز أمام دينفرز ناجتس في الثالثة صباحًا، وفي نفس التوقيت يلعب هوستن روكتس أمام دالاس مافريكز.

وفي الخامسة صباحًا يلتقي جولدن ستيت واريورز بـ أتلانتا هاوكس، وفي نفس التوقيت يلعب بورتلاند ترايل بليزرز أمام ديترويت بيستونز.

وأخيرا يلتقي لوس أنجلوس كليبرز بـ ميامي هيت في الخامسة والنصف صباحًا.

تنس

وفي كأس يونايتد للمنتخبات، يلعب الإسباني رافاييل نادال أمام الأسترالي أليكس دي ميناور في العاشرة صباحًا.

وفي منافسات السيدات تلعب البولندية إيجا شفيونتيك أمام السويسرية بيليندا بينتشيتش في الحادية عشر صباحًا.