الرياضية: موعد وصول رونالدو وتقديمه مع النصر.. ومصير الاستقبال الجماهيري

الأحد، 01 يناير 2023 - 23:49

كتب : FilGoal

رونالدو في النصر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موعد وصول كريستيانو رونالدو نجم النصر الجديد.

وسيصل رونالدو مساء غد -الإثنين- في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت القاهرة.

وسيتواجد صاروخ ماديرا رفقة عائلته وعدد من مستشاريه القانونيين والماليين على متن طائرة خاصة.

أخبار متعلقة:
صحيفة عكاظ: نفاد قميص رونالدو من متجر النصر خلال ساعة ماركا: بعد رونالدو.. النصر السعودي يدرس إمكانية ضم مودريتش رئيس الاتحاد يرد عبر في الجول على حقيقة "المباراة المنتظرة أمام كريستيانو رونالدو" كريستيانو رونالدو.. ماذا تعني نهاية الرحلة الأوروبية وأين يكمن الخطر

وسيتم منع الاستقبال الجماهيري في المطار ومحيطه.

يأتي ذلك تمهيدا لتقديم رونالدو رسميا في ملعب مرسول بارك يوم الثلاثاء.

وأعلن نادي النصر السعودي رسميا عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال مساء الجمعة.

صاروخ ماديرا وقع عقدا يمتد لموسمين ونصف مع "العالمي"، ينتهي في صيف 2025.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي
نرشح لكم
صحيفة عكاظ: نفاد قميص رونالدو من متجر النصر خلال ساعة رئيس الاتحاد يرد عبر في الجول على حقيقة "المباراة المنتظرة أمام كريستيانو رونالدو" محاولات عراقية لإشراك ثلاثي الدوري الإنجليزي في خليجي 25 مدربه الجديد: أنتظر رونالدو.. إنه صفقة خارقة لـ النصر تقرير: موعد وصول رونالدو إلى السعودية تمهيدا للانضمام لـ النصر.. وحفل كبير منتظر تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم طارق حامد ضد أبها دقة تمريرات ومحاولة وحيدة.. ماذا قدم حجازي ضد أبها بدون هزيمة.. طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة لوصافة الدوري السعودي
أخر الأخبار
عامر حسين: من حق أي فريق اللعب بملعبه البديل.. وخاطبنا فيفا لمعرفة مصير كهربا ساعة | الكرة المصرية
الرياضية: موعد وصول رونالدو وتقديمه مع النصر.. ومصير الاستقبال الجماهيري ساعة | الوطن العربي
مبابي وحده لا يكفي.. باريس يتجرع الهزيمة الأولى على يد ملاحقه في غياب ميسي ونيمار ساعة | الكرة الأوروبية
فرج عامر: صفقة انتقال خالد عبد الفتاح إلى الأهلي انتهت بنسبة 80% 2 ساعة | الكرة المصرية
صحيفة عكاظ: نفاد قميص رونالدو من متجر النصر خلال ساعة 2 ساعة | الوطن العربي
ليكيب: لوفرين يقترب من العودة لـ ليون بعد 10 سنوات على رحيله 3 ساعة | الكرة الأوروبية
الثاني في التاريخ.. فيراتي يكتب رقما مميزا مع باريس سان جيرمان 3 ساعة | الكرة الأوروبية
صفقات الدوري المصري الشتوية لموسم 2022-2023 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية 3 في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك 4 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة