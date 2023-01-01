الرياضية: موعد وصول رونالدو وتقديمه مع النصر.. ومصير الاستقبال الجماهيري

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موعد وصول كريستيانو رونالدو نجم النصر الجديد.

وسيصل رونالدو مساء غد -الإثنين- في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت القاهرة.

وسيتواجد صاروخ ماديرا رفقة عائلته وعدد من مستشاريه القانونيين والماليين على متن طائرة خاصة.

وسيتم منع الاستقبال الجماهيري في المطار ومحيطه.

يأتي ذلك تمهيدا لتقديم رونالدو رسميا في ملعب مرسول بارك يوم الثلاثاء.

وأعلن نادي النصر السعودي رسميا عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال مساء الجمعة.

#عاجل| مصادر "الرياضية": ينتظر أن يصل البرتغالي #كريستيانو_رونالدو إلى الرياض عند الساعة 11 مساء عبر صالة الطيران الخاص رفقة عائلته وعدد من مستشاريه القانونيين والماليين, وسيمنع الاستقبال الجماهيري في المطار ومحيطه، تمهيدا لتقديمه في مرسول بارك الثلاثاء من:(@a_alshammari_7) — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) January 1, 2023

صاروخ ماديرا وقع عقدا يمتد لموسمين ونصف مع "العالمي"، ينتهي في صيف 2025.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.