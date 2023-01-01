مبابي وحده لا يكفي.. باريس يتجرع الهزيمة الأولى على يد ملاحقه في غياب ميسي ونيمار

سقط باريس سان جيرمان للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الفرنسي على يد مضيفه لانس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر.

وخاض ماركو فيراتي مباراته رقم 400 بقميص النادي، ليصبح ثاني لاعب في تاريخه يصل إلى هذا الرقم.

الرقم القياسي لا يزال مسجلا باسم جان مارك بيلورجيه الذي خاض 435 مباراة مع باريس سان جيرمان.

سجل ثلاثية لانس برشيميسلاف فرانكوفسكي في الدقيقة 5 ولويس أوبيندا في الدقيقة 28 وأليكسيس كلود موريس في الدقيقة 48، فيما سجل هوجو إكيتيكي هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 8.

وغاب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن صفوف باريس سان جيرمان لحصوله على راحة بعد التتويج بكأس العالم، فيما تغيب النجم البرازيلي نيمار بسبب الإيقاف.

تبادل سريع

البداية أتت سريعة في الدقيقة الخامسة بهدف برشيميسلاف فرانكوفسكي بعد عرضية من ماساديو هايادارا أبعدها جيانلويجي دوناروما ليتابعها فرانكوفسكي في الشباك.

الرد لم يتأخر أيضا، إذ تعادل هوجو إكيتيكي في الدقيقة الثامنة بعد عرضية من نوردي موكيلي، وبعد مراجعة الفيديو للشك في وجود مخالفة أقر الحكم بصحة الهدف.

كاد إكيتيكي أن يتقدم في الدقيقة 17 بتسديدة مرت بجوار القائم، فيما رد عليه أليكس كلود موريس بتسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 23.

حاول لويس أوبيندا في الدقيقة 26 ولكن قفاز جيانلويجي دوناروما أوقفه، ولكن بعد دقيقتين في الدقيقة 28 نجح في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من سيكو فوفانا.

بدأ كيليان مبابي ينشط لمحاولة التعويض في الدقيقة 33 بتسديدة جاورت القائم، ثم سقط في الوقت بدل الضائع إثر تدخل عنيف من جوناثان جرادي نال عليه بطاقة صفراء، واندلعت مشادة تلقى أشرف حكيمي إثرها بطاقة صفراء أيضا، لينتهي الشوط الأول بتقدم لانس 2-1.

رصاصة مباغتة

قبل أن يحاول باريس سان جيرمان التعويض، غافله لانس بالهدف الثالث من أليكسيس كلود موريس بعد تمريرة من لويس أوبيندا في الدقيقة 48.

حاول حكيمي تقليص الفارق بتسديدة تصدى لها الحارس بريس سامبا في الدقيقة 54، ثم اصطدمت تسديدة إكيتيكي بالدفاع في الدقيقة التالية.

وبدأ كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان تحركاته بنزول فيتينا وبابلو سارابيا بدلا من دانيلو بيريرا وفابيان رويز في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 61 سدد مبابي كرة تألق سامبا في إبعادها، ثم حاول مجددا في الدقيقة 64 لتصطدم الكرة بالدفاع.

رد كلود موريس بتسديدة جاورت القائم في الدقيقة 67، ثم أتى وارين زاير إيمري بدلا من هوجو إكيتيكي في الدقيقة 73.

أبعد سامبا رأسية خطيرة من سارابيا في الدقيقة 75، ثم أتى إسماعيل غربي بدلا من كارلوس سولير في الدقيقة 78.

الخسارة الصاعقة رفعت رصيد لانس إلى 40 نقطة في المركز الثاني، وقلصت الفارق بينه وبين باريس سان جيرمان المتصدر إلى 4 نقاط فقط.

بذلك ينال باريس سان جيرمان خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم بعد 14 انتصارا وتعادلين.