صحيفة عكاظ: نفاد قميص رونالدو من متجر النصر خلال ساعة

الأحد، 01 يناير 2023 - 23:24

كتب : FilGoal

قميص رونالدو مع النصر

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن نفاد قميص كريستيانو رونالدو لاعب النصر الجديد من متجر النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع النسخ من قمصان النجم البرتغالي قد نفدت خلال ساعة واحدة من طرحها.

وأعلن نادي النصر السعودي ضم البرتغالي المخضرم في صفقة تمتد لمدة عامين ونصف، ودون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

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ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد وصول رونالدو للسعودية من أجل المشاركة مع الفريق.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت سابق أن رونالدو سيكون جاهزا للمشاركة مع النصر في 5 يناير المقبل.

وتم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيرتدي رونالدو الرقم 7 في صفوف النصر.

وقال رونالدو في تصريحات رسمية لحسابات النصر: "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة".

وأضاف "الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا".

وأوضح "أنا متحمس للانضمام لزملائي لنساعد الفريق سويا لتحقيق المزيد من النجاحات".

وكان رونالدو حرا منذ فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي خلال توقف كأس العالم 2022.

رونالدو هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات والحذاء الذهبي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات في 2008 و2014 و2016 و2017 و2018.

أيضا هو هداف المنتخبات برصيد 118 هدفا، والفائز بـ يورو 2016 الأولى من نوعها في تاريخ البرتغال، ودوري الأمم الأوروبية أيضا.

كما أنه الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.

كريستيانو رونالدو النصر
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