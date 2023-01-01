ليكيب: لوفرين يقترب من العودة لـ ليون بعد 10 سنوات على رحيله

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن اقتراب ديان لوفرين لاعب زينيت سان بترسبرج الروسي من الانضمام لفريق ليون.

اللاعب الكرواتي ينتهي تعاقده مع زينيت بنهاية الموسم ولكنه يرغب في الرحيل خلال شهر يناير الحالي وفقا للصحيفة.

الصفقة قد تتم خلال الأيام المقبلة وبعض التقارير أشارت إلى أنه قد خضع للفحص الطبي بالفعل.

ويبحث ليون عن تدعيم خط دفاعه بسبب عدم اقتناع الفريق بما يقدمه جيروم بواتنج حتى الآن وخروجه من الاختيارات الأساسية.

ويلعب لوفرين مع زينيت منذ عام 2020 بعد رحيله عن ليفربول وشارك مع الفريق في 63 مباراة وتوج بلقب الدوري الروسي مرتين وكأس روسيا 3 مرات.

وسبق للوفرين أن لعب بقيمص ليون منذ عام 2010 حتى 2013 ما يعني أن اللاعب قد يعود لفريقه الأسبق بعد 10 سنوات على رحيله.

وبعد الرحيل عن ليون انتقل لوفرين إلى ساوثامبتون ومنه إلى ليفربول قبل الاستقرار في زينيت حتى الآن.

لوفرين هو أحد الأصدقاء المقربين لمحمد صلاح لاعب ليفربول ويشتهر الثنائي بنشر العديد من المنشورات عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدل على الصداقة بينهما.

وشارك لوفرين مع كرواتيا في كأس العالم 2022 وأسهم في وصول الفريق إلى دور قبل النهائي والحصول على الميدالية البرونزية.