الثاني في التاريخ.. فيراتي يكتب رقما مميزا مع باريس سان جيرمان

الأحد، 01 يناير 2023 - 22:10

كتب : FilGoal

ماركو فيراتي

حقق ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي رقما تاريخيا مع فريقه.

جاء ذلك بمشاركته أمام لانس ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الفرنسي.

وخاض نجم الوسط الإيطالي 400 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، ليصبح الثاني من نوعه في تاريخ فريق العاصمة.

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فيراتي هو ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع باريس، بفارق 35 مباراة عن المركز الأول.

الصدارة لا تزال من نصيب المدافع المعتزل جان مارك بيلورجيه الذي خاض 435 مباراة مع باريس سان جيرمان.

صاحب الرقم القياسي مثل باريس لمدة 14 عاما بين عامي 1975 و1989، وسجل خلالها 17 هدفا.

وانتقل فيراتي إلى باريس سان جيرمان في 2012 قادما من بيسكارا الإيطالي.

ومنذ ذلك الوقت فاز مع النادي بالدوري الفرنسي 8 مرات وكأس فرنسا 6 مرات وكأس الرابطة 6 مرات وكأس السوبر الفرنسي 9 مرات.

ماركو فيراتي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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