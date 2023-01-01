أبرز الصفقات العالمية في الميركاتو الشتوي

الأحد، 01 يناير 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

أبرز صفقات الانتقالات الشتوية

بدأت فترة الانتقالات الشتوية وبدأت الأندية معها في الإعلان عن تعاقدها مع اللاعبين.

وجمع لكم FilGoal.com أبرز اللاعبين الذين تم الإعلان عن التعاقد معهم خلال شهر يناير.

طالع أبرز الصفقات من هنا

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