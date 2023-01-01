أبرز الصفقات العالمية في الميركاتو الشتوي
الأحد، 01 يناير 2023 - 21:45
كتب : FilGoal
بدأت فترة الانتقالات الشتوية وبدأت الأندية معها في الإعلان عن تعاقدها مع اللاعبين.
وجمع لكم FilGoal.com أبرز اللاعبين الذين تم الإعلان عن التعاقد معهم خلال شهر يناير.
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