أبرز الصفقات العالمية في الميركاتو الشتوي

بدأت فترة الانتقالات الشتوية وبدأت الأندية معها في الإعلان عن تعاقدها مع اللاعبين.

وجمع لكم FilGoal.com أبرز اللاعبين الذين تم الإعلان عن التعاقد معهم خلال شهر يناير.

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