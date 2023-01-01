تشكيل باريس سان جيرمان - في غياب ميسي ونيمار.. مبابي وسولير يقودان الهجوم في مواجهة لانس

أعلن كريستوفر جالتييه مدرب باريس سان جيرمان تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة لانس بعد قليل في الدوري الفرنسي.

ويلعب الفريقان على ملعب لانس في الجولة الـ 17.

ويشهد التشكيل استمرار غياب ليونيل ميسي لحصوله على فترة من الراحة بعد المشاركة مع الأرجنتين في كأس العالم 2022.

كما يغيب نيمار عن التشكيل بسبب حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية.

ويلعب كيليان مبابي في خط الهجوم بجانب كل من كارلوس سولير وهوجو إكيتيكي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جانلويجي دوناروما.

الدفاع: نردي موكيلي - سيرخيو راموس - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

الوسط: ماركو فيراتي - دانيلو بيريرا - فابيان رويز.

الهجوم: هوجو إكيتيكي - كيليان مبابي - كارلوس سولير.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة وبفارق 7 نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.