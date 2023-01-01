الثانية للأبيض والخامسة في الدوري.. أمين عمر حكم مباراة أسوان والزمالك

الأحد، 01 يناير 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

أمين عمر - بوركينا فاسو - كاب فيردي - كأس الأمم الإفريقية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مارك كلاتنبرج أسماء حكام الجولة الـ 11 للدوري المصري.

ويدير أمين عمر مباراة أسوان أمام الزمالك التي تقام في استاد أسوان يوم الإثنين 2 يناير في الساعة 2:45 ظهرا.

ويعاونه كل من سمير جمال ويوسف البساطي، وصبري إبراهيم حكما رابعا.

ويدير عمرو الشناوي تقنية الفيديو، ويعاونه محمد عزازي.

هذه المباراة الخامسة للحكم أمين عمر في الدوري هذا الموسم.

وهي المباراة الثانية التي يديرها عمر لفريق الزمالك، والأولى لفريق أسوان.

المباراة التي أدارها عمر للأبيض انتهت بتعادله مع المصري 2-2 في الجولة الخامسة.

وأدار أمين عمر مباراة الجولة الأولى بين بيراميدز وإنبي وانتهت بالتعادل 1-1، ثم الداخلية والأهلي التي انتهت بفوز الأخير 4-1 في الجولة الثالثة.

أيضا أدار الحكم مباراة الأهلي وفيوتشر التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة السابعة.

وأشهر أمين عمر 12 بطاقة في الدوري هذا الموسم، بواقع 11 إنذارا بينهم 5 في مباراة الزمالك والمصري، وبطاقة حمراء من نصيب عمر كمال لاعب فيوتشر أمام الأهلي.

أمين عمر الزمالك الدوري المصري أسوان
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