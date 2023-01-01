لاعبون تنتهي عقودهم بنهاية الموسم

الأحد، 01 يناير 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

لاعبون تنتهي عقودهم

مع دخول شهر يناير يكون الموسم على بعد 6 أشهر من نهايته.

وبنهاية الموسم تنتهي عقود العديد من اللاعبين الذين أصبح يحق لهم التوقيع أي ناد بشكل مجاني بداية من الآن.

وجمع لكم FilGoal.com أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

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