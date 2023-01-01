مارتشينياك حكم نهائي كأس العالم يدير مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري المصري.

ويتولى البولندي شيمون مارتشينياك إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز التي تقام في استاد القاهرة.

مارتشينياك هو حكم نهائي كأس العالم قبل أسابيع في قطر بين الأرجنتين وفرنسا.

وسبق للحكم البولندي إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الموسم الماضي والتي انتهت بفوز الأبيض.

ويعاونه كل من رادوسلاف سيكا وآدم ميشال كوبسيك.

ومحمد معروف حكما رابعا.

والثنائي توماس موسيال وتوماس ماكنياك للفيديو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة بالتساوي مع الزمالك المتصدر وبفارق الأهداف، ويأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.