صفقات الدوري المصري الشتوية لموسم 2022-2023

بدأت فترة الانتقالات الشتوية في الدوري المصري والتي تشهد الكثير من التعاقدات للأندية كما المعتاد في كل موسم.

وجمع لكم FilGoal.com جميع الصفقات التي تمت بشكل رسمي في الدوري المصري خلال شهر يناير.

طالع صفقات الدوري المصري في يناير من هنا