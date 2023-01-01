ماركا: بعد رونالدو.. النصر السعودي يدرس إمكانية ضم مودريتش

لا تزال كرة القدم السعودية بقيادة نادي النصر ترغب لجلب المزيد من نجوم الساحرة المستديرة والارتقاء أكثر باللعبة الشعبية الأولى هناك.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بعدما نجح النصر في التعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، لا يزال يرغب في ضم أسماء عالمية أخرى مثل سيرجيو راموس، ومؤخرا ظهر اسم لوكا مودريتش لبحث إمكانية ضمه للنادي الأصفر.

وذكرت الصحيفة أن نادي النصر وضع اسم لوكا مودريتش لبحث إمكانية التعاقد معه في الموسم المقبل.

لكن النجم الكرواتي يفضل الاستمرار مع ريال مدريد لمدة موسم واحد إضافي على الأقل.

وذلك قبل أن يرحل عن النادي الملكي ويحدد وجهته المقبلة.

وأكدت "ماركا" أن مودريتش يشعر بالسعادة في ريال مدريد ولا يريد الرحيل في الوقت الحالي.

رغم أن نادي ريال مدريد لم يعرض على لوكا مودريتش تجديد تعاقده، لكنه يرى إن الاتفاق مع الملكي لا يوجد حوله أي مشكلة.

ويأتي كل ذلك في ظل رغبة الدوري الأمريكي في التعاقد أضيا مع مودريتش ليكون واجهة لبطولة كأس العالم المقبلة في 2026.

وسيكون الدوري الأمريكي منافسا قويا للسعودي في محاولة التعاقد مع مودريتش، نظرا للقوة المالية للطرفين والاستعداد التام لدفع مئات الملايين لضم الأسطورة الكرواتي.

ويرى مودريتش أنه حقق في ريال مدريد كل ما يريده مع كرة القدم سواء على المستوى الرياضي أو الحياة الشخصية ويشعر في العاصمة الإسبانية بالحب والاحترام من الجميع ولا يريد التخلي عن ذلك.

وينتهي تعاقد لوكا مودريتش البالغ من العمر 37 عاما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

وقاد لوكا مودريتش منتخب بلاده كرواتيا في كأس العالم الأخير في قطر لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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