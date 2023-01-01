مفاجآت الكأس ونظام جديد.. حصاد الدرجة الثانية في عام 2022

الأحد، 01 يناير 2023 - 18:06

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

عام قد انتهى وشهد العديد من الأحداث الرياضية، يقدم لكم FilGoal.com حصاد أبرز أحداث الدرجة الثانية المصرية في عام 2022.

- تأهل كفر الشيخ لدور الـ 16 في كأس مصر بالانتصار على فاركو بهدفين مقابل هدف في مارس بقيادة المدير الفني مصطفى عبده، الذي تولى لاحقا قيادة غزل المحلة وضمن البقاء مع الفريق بالدوري الممتاز ثم رحل، وخرج كفر الشيخ من دور ال16 بعد الهزيمة من سموحة.

- فاز منتخب السويس على فيوتشر بقيادة نبيل محمود في دور الـ 32 لكأس مصر ثم صعد لدور الثمانية بالانتصارعلى طلائع الجيش بقيادة ياسر الكناني، قبل الخروج على يد سموحة.

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- حقق أسوان بقيادة أحمد مصطفى بيبو والداخلية بقيادة سيد عيد وحرس الحدود بقيادة محمد مكي الصعود للدوري الممتاز.

- وليد عطية لاعب بترول أسيوط هداف مجموعة الصعيد.

- رفيق كابو مع وادي دجلة هداف مجموعة القاهرة.

- حسام باولو مع بايونيرز هداف مجموعة بحري.

- هبط الجونة ومصر للمقاصة وإيسترن كومباني من الدوري الممتاز للدرجة الثانية.

- انتقل 31 لاعبا من الدرجة الثانية للدوري الممتاز.

- قرر اتحاد الكرة تطبيق نظاما جديدا لدوري الدرجة الثانية بمجموعة واحدة تحت مسمى دوري القسم الثاني أ، ثم تصبح الدرجة التالية ثلاث مجموعات تسمى دوري القسم الثاني ب.

- في شهر يونيو الماضي تولى الاسباني جوسو جونزاليس تدريب سبورتينج كاسل في القسم الثالث ثم رحل لقيادة أسمنت أسيوط في شهر ديسمبر.

- توفي سامي سعيد لاعب نادي مطروح خلال لقاء السلوم في القسم الثالث.

- قرر أحمد جعفر عدم الاعتزال والانضمام لفريق دياموند في القسم الرابع.

- إبراهيم سعيد يعود للتدريب عبر بوابة المجد السكندري خلفا لأبو العنين شحاتة.

- أندية شبان قنا والنصر للتعدين وأسمنت أسيوط ولافيينا وكهرباء الإسماعيلية والمستقبل سبورت والعبور وجمهورية شبين ونبروه وهلال مطروح وبروكسي وطنطا ققت الصعود من القسم الثالث للدرجة الثانية.

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