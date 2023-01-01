مصطفى محمد البديل يشارك في فوز نانت بعد 5 تعثرات بالدوري

الأحد، 01 يناير 2023 - 18:03

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - تروا

حقق فريق نانت فوزا صعبا على أوكسير على ملعبه في الجولة الـ 17 من الدوري الفرنسي.

وحقق نانت الفوز الأول له في الدوري بعد خمس مباريات بدون أي انتصار.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد كبديل في الشوط الثاني مع فريق نانت.

أخبار متعلقة:
سطوة الأرجنتين مستمرة على لوريس.. توتنام يسقط على يد أستون فيلا لوكاكو: تيري هنري سيكون مدرب بلجيكا القادم تشكيل تشيلسي – هافرتز يقود الهجوم أمام نوتينجهام.. وزياش على الدكة قائمة الاتحاد السكندري – غياب المهدي سليمان ومحمود علاء أمام إنبي

وسجل ماركوس كوكو هدف نانت الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد نانت للنقطة الـ 17 في المركز الـ 14 بينما توقف رصيد أوكسير عند النقطة الـ 13 في المركز الـ 18.

الشوط الأول انتهى بدون أهداف ولم يشهد الكثير من الفرص.

وشارك مصطفى محمد كبديل في الدقيقة الـ 64 من المباراة بدلا من إيفان جوساند.

وسجل البديل كوكو الهدف الأول لنانت في الدقيقة الـ 74 مستغلا تمريرة من إجناتيوس كوكو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول لاعبي أوكسير إدراك التعادل في أكثر من مناسبة ولكن الحارس ألبان لافونت تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه.

المشاركة كانت هي الـ 23 لمصطفى محمد منذ بداية الموسم وخلالهم سجل 6 أهداف وصنع 4.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد ليون على ملعبه يوم 11 يناري المقبل.

نانت أوكسير الدوري الفرنسي مصطفى محمد - نانت
نرشح لكم
انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1) (0) أوكسير.. فوز صعب مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام أوكسير مغامرة جديدة.. عمرو وردة ينتقل إلى بطل الدوري القبرصي تسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم طارق حامد ضد أبها دقة تمريرات ومحاولة وحيدة.. ماذا قدم حجازي ضد أبها بدون هزيمة.. طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة لوصافة الدوري السعودي انتهت الدوري السعودي - اتحاد جدة (2) - (1) أبها.. 3 نقاط ثمينة تشكيل اتحاد جدة – طارق حامد وحجازي أساسيان أمام أبها
أخر الأخبار
ليكيب: لوفرين يقترب من العودة لـ ليون بعد 10 سنوات على رحيله 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثاني في التاريخ.. فيراتي يكتب رقما مميزا مع باريس سان جيرمان 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
صفقات الدوري المصري الشتوية لموسم 2022-2023 ساعة | ميركاتو
أبرز الصفقات العالمية في الميركاتو الشتوي ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الفرنسي - لانس (3) - (1) باريس سان جيرمان.. جوووووول ما الذي يحدث ساعة | الكرة الأوروبية
بوتر: تشيلسي لعب مباراة دون المستوى.. معركة المربع الذهبي تزداد صعوبة ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل باريس سان جيرمان - في غياب ميسي ونيمار.. مبابي وسولير يقودان الهجوم في مواجهة لانس ساعة | الكرة الأوروبية
الثانية للأبيض والخامسة في الدوري.. أمين عمر حكم مباراة أسوان والزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 3 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين 4 خبر في الجول - الأهلي يخاطب فيفا للتأكد من أنباء انسحاب أوكلاند من كأس العالم للأندية