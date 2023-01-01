مصطفى محمد البديل يشارك في فوز نانت بعد 5 تعثرات بالدوري

حقق فريق نانت فوزا صعبا على أوكسير على ملعبه في الجولة الـ 17 من الدوري الفرنسي.

وحقق نانت الفوز الأول له في الدوري بعد خمس مباريات بدون أي انتصار.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد كبديل في الشوط الثاني مع فريق نانت.

وسجل ماركوس كوكو هدف نانت الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد نانت للنقطة الـ 17 في المركز الـ 14 بينما توقف رصيد أوكسير عند النقطة الـ 13 في المركز الـ 18.

الشوط الأول انتهى بدون أهداف ولم يشهد الكثير من الفرص.

وشارك مصطفى محمد كبديل في الدقيقة الـ 64 من المباراة بدلا من إيفان جوساند.

وسجل البديل كوكو الهدف الأول لنانت في الدقيقة الـ 74 مستغلا تمريرة من إجناتيوس كوكو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول لاعبي أوكسير إدراك التعادل في أكثر من مناسبة ولكن الحارس ألبان لافونت تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه.

المشاركة كانت هي الـ 23 لمصطفى محمد منذ بداية الموسم وخلالهم سجل 6 أهداف وصنع 4.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد ليون على ملعبه يوم 11 يناري المقبل.