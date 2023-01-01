قائمة الاتحاد السكندري – غياب المهدي سليمان ومحمود علاء أمام إنبي

يغيب المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري أمام إنبي في الدوري المصري.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد إنبي في الجولة 11 من الدوري المصري غدا الإثنين، في المباراة التي تقام بملعب الإسكندرية.

ويأتي غياب المهدي سليمان بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية.

كما يغيب أيضا محمود علاء بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وجاءت قائمة الاتحاد التي أعلن عنها زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق كالآتي:

المرمى: عمرو خليل – فارس السيد

الدفاع: هشام صلاح – جافين – محمد صالح – عبد الله نصيب – خالد صبحي – السيد سالم – صبري رحيل

الوسط: ساليفو مورو – مروان عطية – ناصر ناصر – عبد الغني محمد – محمود عبد العزيز – عموري – خالد الغندور – فوزي الحناوي

الهجوم: إبراهيم حسن – أحمد عيد - بلال السيد – أوستن أموتو – مابولولو

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، ويأتي إنبي في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط.