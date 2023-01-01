لوكاكو: تيري هنري سيكون مدرب بلجيكا القادم

الأحد، 01 يناير 2023 - 16:50

كتب : FilGoal

تيري هنري - موناكو

يشعر روميلو لوكاكو هداف المنتخب البلجيكي أن تعيين الفرنسي تيري هنري كمدير فني للشياطين الحمر هو أفضل حل.

هنري كان يعمل كمساعد لروبرتو مارتينيز في الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا قبل إقالة الأخير عقب الخروج من كأس العالم 2022.

وقال لوكاكو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "بالنسبة لي هنري هو المدرب القادم لبلجيكا. لا شك في ذلك".

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وأضاف "أقولها بصراحة، سيكون هنري المدرب القادم. إنه يحظى باحترام جميع اللاعبين، لقد فاز بكل شيء. إنه يعرف كيف يدرب، ويعرف ما يتعين علينا القيام به لتحقيق إنجازات".

وأكمل "هنري يعرف الفريق والجهاز الفني. بالنسبة لي هو المدرب المثالي لمنتخبنا البلجيكي".

واستدرك "لا أعرف من سيتولى تدريب المنتخب، لكني لا أعتقد أن منتخب بلجيكا عليه أن يبدأ من الصفر".

وتابع مهاجم إنتر "حتى الآن لم يفز هذا الجيل بأي بطولات ولكن علينا مواصلة محاولات التتويج بالبطولات".

وأتم "هنري يريد الفوز بالبطولات، ولا أعتقد أن الاتحاد البلجيكي سيقوم بتعيين مدرب يريد تغيير كل شيء والبدء من الصفر. الأمر لا يستحق كل هذا العناء بالنسبة لي".

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