بسبب "أخطاء تحكيمية فجة".. القناة يطالب بإعادة مباراته أمام السكة الحديد

الأحد، 01 يناير 2023 - 16:29

كتب : رضا السنباطي

صورة جماعية لفريق القناة

أعلن نادي القناة عن مخاطبته الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بإعادة مباراته أمام السكة الحديد.

وخسر القناة أمام السكة الحديد بهدف دون رد ضمن منافسات مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية يوم الجمعة الماضي.

ونشر القناة بيانًا غاضبًا كشف خلاله عن سخطه على الأداء التحكيمي في اللقاء ومطالبته بإعادة المباراة.

وجاء البيان كالآتي:

"أرسل مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور خالد عفيفي، خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص الأخطاء التحكيمية الفجة التي حدثت في المباراة التي جمعت القناة بفريق السكة الحديد، خلال الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري العام المصري لأندية القسم الثاني "مجموعة القاهرة والقناة" والتي أقيمت على ملعب السكة الحديد بالقاهرة، الجمعة الماضي، الموافق 30 من شهر ديسمبر.

وأبدى نادي القناة في خطابه غضبه الشديد تجاه طاقم تحكيم المباراة، بقيادة الحكم الدولي أمين عمر، حيث تم احتساب هدف غير صحيح لفريق السكة الحديد، بعد تأكيد القرار من المساعد الثاني -محمود النحاس- لحكم المباراة -أمين عمر- رغم عدم تجاوز الكرة لخط المرمى، بشهادة جميع الحضور للمباراة وكذلك الاستوديو التحليلي للمباراة التي كانت مذاعة تليفزيونيًا على قناة النيل للرياضة.

وبينما كان لاعب نادي القناة يتعرض لعملية "المسك" من قبل مدافع فريق السكة الحديد داخل منطقة جزاء فريقه، كان لحكم المباراة رأي آخر، وتغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة لفريق القناة، في مشهد مؤسف لطاقم التحكيم الذي تدخَّل تدخلًا مباشرًا في تحديد نتيجة المباراة لصالح نادي السكة الحديد، بما يخل بمبدأ العدالة بين جميع الفرق.

ويوضح نادي القناة، بأنه يتبع مؤسسة قومية ذات عراقة وأصول تاريخية -هيئة قناة السويس-.

ويشهد الجميع بأن مجلس إدارته لم يكن يوماً مثيراً للمشاكل.

هذا ومن واجبنا عدم الصمت على الظلم الذي تعرض له فريقنا، من قبل طاقم التحكيم الذي تسبب بقراراته "المؤسفة" في خروج فريقنا مهزومًا من المباراة الهامة، التي كانت مع أحد الفرق المنافسة لنا في طريق الصعود للدوري المصري الممتاز.

وعليه فإن نادي القناة الرياضي يطالب بما يلي:

1ـ إعادة المباراة وعدم احتساب النتيجة نظرًا لعدم شرعية الهدف الذي أحرزه نادي السكة الحديد.

2ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل لجنة الحكام مع طاقم التحكيم الموكل إليه إدارة المباراة ومنها عدم إسناد أي مباراة قادمة له يكون طرفًا فيها نادي القناة مستقبلًا. هذا بالإضافة إلي عدم تعيين حكام درجة أولي من منطقة القاهرة يكون طرفي المباراة نادي القناة والنادي المنافس يتبع منطقة القاهرة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فرق المجموعة".

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