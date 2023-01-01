محاولات عراقية لإشراك ثلاثي الدوري الإنجليزي في خليجي 25

استدعى المنتخب العراقي 19 لاعبا محترفا من أجل المشاركة في بطولة خليجي 25 التي يستضيفها العراق.

وقال مهدي كريم المدير الإداري للمنتخب العراقي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية إن اتحاد الكرة بذل جهودا كبيرة لاستدعاء جميع المحترفين لصفوف أسوُد الرافدين قبل انطلاق البطولة.

وأضاف "اتحاد الكرة أرسل أكثر من 19 خطابا إلى جميع الأندية التي يلعب بها نجوم العراق، مثل زيدان إقبال (مانشستر يونايتد) وكاردو صديق (كريستال بالاس) وألكسندر أوراها (كوينز بارك رينجرز) وغيرهم".

وتابع "العمل مستمر من رئيس وأعضاء اتحاد الكرة والمكتب التنفيذي سعيا لحضور أكبر عدد من اللاعبين ولكن إقامة بطولة كأس الخليج خارج أيام أجندة الاتحاد الدولي أدى إلى خسارة أغلب اللاعبين المهمين".

وواصل "القائمة النهائية للمنتخب العراقي لم تصدر بعد من قبل المدرب، ستضم القائمة 26 لاعبا ثم تتقلص إلى 23 قبل ثلاثة أيام من انطلاق البطولة بحسب لوائح المسابقة".

وأتم "في حال إصابة أحد اللاعبين يحق لأي منتخب إضافة لاعب آخر بشرط وجود تقرير طبي".

وتنطلق البطولة يوم 6 يناير الجاري في العراق.

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