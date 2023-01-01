انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1) (0) أوكسير.. فوز صعب

الأحد، 01 يناير 2023 - 15:44

كتب : FilGoal

نانت - أوكسير

يستقبل نانت نظيره أوكسير في الجولة 17 للدوري الفرنسي.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنــــا

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نهاية المباراة

ق74. جوووول أول لنانت عن طريق ماركوس كوكو البديل الذي انفرد مستغلا تمريرة من إجناتيوس جاناجو.

ق64. مصطفى محمد يشارك بدلا من إيفان جويساند.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

** المباراة تنطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

** المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت.

نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد
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