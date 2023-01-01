تشكيل الدوري الإنجليزي - عودة روميرو ولوريس لـ توتنام.. ومارتينيز على دكة أستون فيلا

الأحد، 01 يناير 2023 - 15:11

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي - توتنام أمام نوتنجهام فورست

أعلن أنطونيو كونتي وأوناي إيمري تشكيلي توتنام وأستون فيلا لمواجهة الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وعاد الثنائي هوجو لوريس وكريستيان روميرو لتشكيل توتنام الأساسي بعد العودة بشكل متأخر من كأس العالم.

واستمر غياب رودريجو بينتانكور بسبب الإصابة.

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وتواجد إيريك داير على مقاعد البدلاء، وخرج السويدي ديان كولوسيفسكي من القائمة.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كريستيان روميرو - كليمون لينجليه - بن ديفيز

خط الوسط: إيفان بيريسيتش - إيميل هويبيرج - يفيس بيسوما - مات دوهيرتي

خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين - بريان خيل

على الجانب الآخر، لم يجر أوناي إيمري أي تغيير على تشكيل أستون فيلا الذي واجه ليفربول.

واكتفى الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بالتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: روبن أولسن

خط الدفاع: لوكاس ديني - إزري كونسا - تيرون مينجز - أشلي يونج

خط الوسط: دوجلاس لويز - بوبكار كامارا - جون مكجين

خط الهجوم: ليون بايلي - أولي واتكينس - إيميليانو بوينديا

ويتواجد توتنام في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ12 برصيد 18 نقطة.

توتنام أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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