مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام أوكسير

الأحد، 01 يناير 2023 - 15:06

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

يتواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء مع فريقه نانت أمام أوكسير في الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي.

وكان المهاجم المصري قد شارك بشكل أساسي في لقاء تروا يوم الأربعاء الماضي.

وجاء تشكيل نانت كالآتي:

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حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: فابيان سينتونزي – أندري جيروتو – جان شارل كاستيليتو – شارل تراوري

الوسط: صامويل موتوسامي - نيكولاس بالويس – لودوفيك بلاس

الهجوم: موسيس سيمون – إيفين جساند - إجناتيوس جانجو

وتبدأ المباراة في الرابعة مساء.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس HD3.

وانتقل مصطفى محمد إلى نانت الصيف الماضي ليشارك مع الفريق في 23 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويتواجد نانت في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة، بينما يحتل أوكسير المركز الـ18 برصيد 13 نقطة.

نانت مصطفى محمد أوكسير
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