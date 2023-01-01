نيوكاسل يقطع إعارة دوبرافكا من مانشستر يونايتد
الأحد، 01 يناير 2023 - 14:17
كتب : FilGoal
قرر نيوكاسل يونايتد قطع إعارة حارسه السلوفاكي مارتن دوبرافكا من مانشستر يونايتد.
وقضى ابن الـ33 عاما أربعة أشهر مع مانشستر يونايتد شارك خلالها في مباراتين.
واستقبل دوبرافكا هدفين في انتصار مانشستر يونايتد على أستون فيلا 4-2 في كأس الرابطة، قبل أن يخرج بشباك نظيفة أمام بيرنلي في نفس المسابقة.
وقال نيوكاسل عبر موقعه الشخصي بعد عودة الحارس: "دوبرافكا الآن سيقدم منافسة على حراسة المرمى مع نيك بوب".
ولعب دوبرافكا 130 مباراة بقميص نيوكاسل، خرج خلالها بشباك نظيفة في 37 مباراة واستقبلت شباكه 175 هدفا.
ويتواجد نيوكاسل في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.
على الجانب الآخر، يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 32 نقطة مع مباراة أقل.
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