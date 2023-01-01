نيوكاسل يقطع إعارة دوبرافكا من مانشستر يونايتد

الأحد، 01 يناير 2023 - 14:17

كتب : FilGoal

مارتن دوبرافكا - نيوكاسل

قرر نيوكاسل يونايتد قطع إعارة حارسه السلوفاكي مارتن دوبرافكا من مانشستر يونايتد.

وقضى ابن الـ33 عاما أربعة أشهر مع مانشستر يونايتد شارك خلالها في مباراتين.

واستقبل دوبرافكا هدفين في انتصار مانشستر يونايتد على أستون فيلا 4-2 في كأس الرابطة، قبل أن يخرج بشباك نظيفة أمام بيرنلي في نفس المسابقة.

أخبار متعلقة:
بيكنباور لن يحضر جنازة بيليه لهذا السبب شكوك حول لحاق مدافع ليفربول بمواجهة برينتفورد هدف المحلة وضربة جزاء معلول.. كلاتنبرج يعلق على قرارات الحكام في الجولتين 9 و10 تقرير: مدرب للأكاديمية ومشرف على تصعيد المواهب.. أدوار جديدة لـ تين هاج في مانشستر

وقال نيوكاسل عبر موقعه الشخصي بعد عودة الحارس: "دوبرافكا الآن سيقدم منافسة على حراسة المرمى مع نيك بوب".

ولعب دوبرافكا 130 مباراة بقميص نيوكاسل، خرج خلالها بشباك نظيفة في 37 مباراة واستقبلت شباكه 175 هدفا.

ويتواجد نيوكاسل في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 32 نقطة مع مباراة أقل.

مانشستر يونايتد نيوكاسل يونايتد مارتن دوبرافكا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ماركا: بعد رونالدو.. النصر السعودي يدرس إمكانية ضم مودريتش في الجول يكشف الموقف الكامل لقصة عبد الله السعيد والزمالك هدف المحلة وضربة جزاء معلول.. كلاتنبرج يعلق على قرارات الحكام في الجولتين 9 و10 أثليتك: تشيلسي يحسم صفقة بادياشيلي مغامرة جديدة.. عمرو وردة ينتقل إلى بطل الدوري القبرصي "الطفل عاد لمنزله" في أجمل صفقة شتوية.. لوكاس بيريز يتخلى عن الأضواء ويهب لإنقاذ ديبورتيفو رومانو: مانشستر سيتي أتم اتفاقه لضم الموهبة الأرجنتينية بيرون البوستليرو مستمر.. سواريز إلى جريميو البرازيلي
أخر الأخبار
الثانية للأبيض والخامسة في الدوري.. أمين عمر حكم مباراة أسوان والزمالك 26 دقيقة | الكرة المصرية
لاعبون تنتهي عقودهم بنهاية الموسم 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
مارتشينياك حكم نهائي كأس العالم يدير مباراة الأهلي وبيراميدز 30 دقيقة | الكرة المصرية
الفريق الفائز لم يفز.. تشيلسي يتعادل مع نوتنجهام فورست 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كونتي: توتنام لا يملك الكثير من المبدعين.. والمركز الخامس قد يكون الأفضل 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عقوبات لجنة المسابقات.. غرامة 100 ألف جنيه على حسام حسن ساعة | الكرة المصرية
ماركا: بعد رونالدو.. النصر السعودي يدرس إمكانية ضم مودريتش ساعة | ميركاتو
انتهت في الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1) - (1) تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين يكشف لـ في الجول تفاصيل خطاب فيفا عن إيقاف كهربا.. وموقف الزمالك 2 مؤتمر كولر: لم أشاهد مباراة هكذا منذ 40 عاما.. وجمهور الأهلي يقل في المباريات 3 مسؤول ملف كهربا في فيفا: يحق له اللعب من يوم 12 يناير.. وعقوبته تتجدد في هذه الحالة 4 كهربا يشارك وأفري سجل هدفا.. الأهلي يخسر من منتخب غانا للمحليين