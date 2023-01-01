هدف المحلة وضربة جزاء معلول.. كلاتنبرج يعلق على قرارات الحكام في الجولتين 9 و10

علق مارك كلاتبرنج رئيس لجنة الحكام على قرارين للحكام خلال الجولتين التاسعة والعاشرة من الدوري المصري.

وألغى السيد منير هدفا لغزل المحلة أمام فاركو في الوقت بدل الضائع بسبب خطأ على لاعب المحلة.

وقال كلاتبرنج في تحليله للقطة عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على فيسبوك: "سمح الحكم باستمرار اللعب بعد تنافس لاعبين على الكرة داخل منطقة الجزاء وبعد هذا التنافس تم تسجيل هدف ولذلك قام حكم الفيديو بمراجعة التنافس فوجد خطأ في بداية مرحلة الهجوم فطلب من احلكم مراجعتها وغير قراره إلى خطأ لصالح المدافع".

وواصل "أتفق مع قرار احتساب الخطأ حيث أن المهاجم تحرك نحو المدافع وقام باحتكاك واضح بالظهر ليمنع المدافع من لعب الكرة مما خلق مساحة أمام زميله لاستلام الكرة داخل منطقة الجزاء".

وتابع "كنت أفضل أن يتم اتخاذ القرار من قبل حكم الساحة لمنع أي اعتراضات خاصة في نهاية المباراة".

وفي مباراة أخرى، لم يحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ضربة جزاء لصالح علي معلول لاعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال كلاتبرنج عن اللقطة: "سمح الحكم باستمرار اللعب بعد تنافس بين لاعبين داخل منطقة الجزاء، وحكم الفيديو راجع اللقطة واتفق مع قرار الحكم".

وأضاف "أتفق مع قرار الحكم وحكم الفيديو في استمرار اللعب رغم أن هناك تلامس بسيط لقدم المهاجم (علي معلول) بواسطة المدافع أثناء التنافس على الكرة".

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