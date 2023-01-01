بيكنباور لن يحضر جنازة بيليه لهذا السبب

لن يحضر أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بيكنباور جنازة الأيقونة البرازيلية الراحلة بيليه.

وتوفي الأسطورة الكروية والأيقونة البرازيلية بيليه يوم الخميس عن عمر يناهز 82 عاما.

وقال بيكنباور في تصريحات لجريدة بيلد: "أود حضور جنازة بيليه، لكن للأسف صحتي لا تسمح بمثل هذه الرحلة الطويلة".

وأضاف البالغ من العمر 77 عامًا "سيكون صديقي في قلبي في رحلته الأخيرة إلى قبره".

الثنائي تزامل في صفوف نيويورك كوزموس في سبعينيات القرن الماضي.

وكانت العلاقة بينهما قوية لدرجة أن بيليه كان يطلق على بيكنباور لقب "شقيقي الأبيض".

جثمان بيليه سيظل في المستشفى حتى يوم الاثنين على أن يدفن يوم الثلاثاء في جنازة شعبية منتظرة.

وتوفي بيليه في المستشفى التي كان يرقد بها في ساو باولو في البرازيل في ظل معاناته من مضاعفات مرض السرطان منذ الـ29 من شهر نوفمبر الماضي.

وبدأ بيليه مسيرته الكروية في سانتوس في سن الـ15 وانضم لمنتخب البرازيل في العام ذاته ليقود السيليساو لحصد اللقب الأول لهم في كأس العالم في سنة 1958.

ويعد بيليه هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970، وسجل 12 هدفا في 14 مباراة شارك فيها في تاريخه في المونديال.

وخلال مسيرته الاستثنائية من عام 1957 لـ1977 سجل بيليه 757 هدفا في 831، بيد أن ناديه سانتوس يؤكد أن الجوهرة البرازيلية سجل أكثر من 1000 هدف.

ولعب بيليه في فريق نيويورك كوزموس الأمريكي من عام 1975 لـ1977 حيث سجل 37 هدفا في 64 مباراة.

وبعيدا عن مشواره الدولي التاريخي فقد توج بيليه مع سانتوس بالدوري البرازيلي ست مرات، وكوبا ليبرتادوريس مرتين.

كما ظفر بكأس إنتركونتينينتال مرتين وسوبر إنتركونتينينتال مرة وحيدة.

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هذا بالإضافة لبطولة سا وباولو 10 مرات، وكأس ولاية ساو باولو وريو دي جانيرو أربع مرات.

ومع نيويورك كوزموس توج بالدوري الأمريكي مرة واحدة.